Mısır'da evliliklerin önündeki engel: Hayat pahalılığı

KAHİRE (AA) - Mısır Resmi İstatistik Kurumunun yayımladığı raporda Mısır'da evliliklerin 2016'da yüzde 3,2 azaldığı, 2015'te gerçekleşen resmi nikah sayısının 969 bin 399'dan 938 bin 526'ya düştüğü açıklandı.

Söz konusu raporda, 2017 verilerine göre 100 milyona ulaşan Mısır nüfusunun 18-29 yaş arası, kadın-erkek toplam nüfusunda evli erkeklerin oranı yüzde 37,4 iken kadınlarda bu oranın yüzde 16,4 olduğu aktarıldı.

Her gencin ortak sıkıntısı: Gelin takıları

Evliliklerin ertelenmesine neden olan önemli sebeplerden birinin "gelin takıları" olduğu belirtiliyor.

AA muhabirine konuşan Adalet Bakanlığında memurluk yapan Kerim Abduzzahir (32) gelin takılarını temin edemediği için düğününü ertelemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Takının düğün alışverişinin en önemli kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Mısırlı genç, 2016'da yaşanan devalüasyonun altın fiyatlarının yüzde yüz artmasına sebep olduğunu belirtti.

Maddi imkanlarının şu anda gelin takılarını almaya elverişli olmadığını söyleyen Abduzzahir, bu nedenle düğününü ertelediğini kaydetti.

Mısır'da en çok kullanılan 21 ayar altının gramı, kuyumcuda 650 cüneyh (yaklaşık 40 dolar).

"Çeyiz için toprak sattık"

Doğu toplumlarında olduğu gibi Mısır'da da evlilik masraflarının bir kısmı çeyiz adıyla kız tarafının karşılaması gereken kalemler arasında yer alıyor.

Üç kız annesi Fatin Hasan, nişanlı kızının evliliği için sahip oldukları tarlayı satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hasan, "Gelinin çeyizinde beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri kız tarafının alması gerekenler arasında yer alır. Bu ürünlerin fiyatı ise son zamanlarda oldukça arttı. Kızıma çeyiz alabilmek için sahip olduğumuz toprağımızı sattık." diye konuştu.

Mısır'daki resmi yetkililerden yapılan açıklamada, devalüasyonun ardından beyaz eşya satışlarında yüzde 80'lik düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Elektrikli ev aletlerinde yüzde 75 ila 80 arasında artış

Kahire şehir merkezinde beyaz eşya mağazası işleten Mahmud İdris, elektrikli ev aletlerinin fiyatında önceki dönemlere oranla yüzde 75 ila 80 arasında artış olduğunu söyledi.

Mahmud, fiyatların normalin üstünde artış göstermesinin bir sebebinin de piyasaların kontrolden uzak olmasından kaynaklandığını dile getirdi. Mahmud, ödeme imkanı olmayanların taksitli satış yapan mağazalara yöneldiğini vurguladı.

Benzeri fiyat artışları mobilya sektöründe de yaşandı. Mısır İstatistik Kurumu verilerine göre mobilya üretim malzemelerinin tamamına gelen zamlar nedeniyle bu sektörde yüzde 36'lık fiyat artışı oldu.

Evlilik yaşı çeşitli nedenlere bağlı olarak tüm ülkelerde yükselirken, Mısır'daki temel nedenin ekonomik olduğu ifade ediliyor. Özellikle son yaşanan devalüasyonun ardından maaşlara uygun zamların yapılmaması sıkıntının artmasına neden oldu. Ekonomik krizin bu minvalde devam etmesi durumunda evlilik oranlarının daha da düşmesinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.