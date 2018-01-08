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Mısır'da yeni arkeolojik keşif

- İskenderiye'de Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu

Mısır'da yeni arkeolojik keşif

KAHİRE (AA) - Mısır'ın İskenderiye kentindeki arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait tarihi eserler bulunduğu bildirildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Tarihi Eserler Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, İskenderiye'de devlete bağlı bir heyetin yaptığı çalışmalarda Roma dönemine ait yağ lambaları ve kurbanlar için araç gereçlere ulaşıldığını ifade etti.

Veziri, bulunan eserlerin üzerinde Roma dönemi tanrıçalarının resimleri olduğunu ve bunların net bir şekilde görülebildiğini belirtti.

Genel Sekreter Veziri, kazıda bulunan en önemli eserin Helenistik döneme ait bir mezar kapağı olduğu bilgisini verdi.

Mısır Tarihi Eserler Sektörü Başkanı Eymen Aşmavi ise mezar kapağında kireç ve kum karışımıyla uygulanmış eski Mısır tapınağı şeklinde çok net işlemelerin yer aldığını aktardı.

Aşmavi, söz konusu kapağın, antik Mısır'da yaygın olan "yalancı mezar girişleri" düşüncesine ilişkin bir gelişme olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
HelenistikİskenderiyeMısırRoma Dönemi
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