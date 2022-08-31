MODANIN YERALTI DÜNYASI

Sosyal medya ve online alışverişin tetiklediği dönüşümler ile #MeToo hareketi ve ardından gelen cinsel saldırı iddialarının marka üzerindeki etkisini farklı tanıklıklar üzerinden geniş bir bağlamda izleyiciye aktarıyor. Ayrıca markanın yaratıcısı multimilyarder Les Wexner ile fuhuşa teşvikten hüküm giymiş Jeffrey Epstein’in şaşırtıcı ilişkisini, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump ile İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prens Andrew ve Bill Gates’in de aralarında bulunduğu son derece güçlü isimlerle bağlantılarını da es geçmeden, haberci titizliğiyle inceliyor. Üç bölümlük Hulu yapımı belgesel,

15 Eylül’de GAİN’de yayına giriyor.

Milyardolarlık dev bir şirket, tüm dünyanın merakla takip ettiği defileler, milyonların konuştuğu mankenler ve onların ışıltılı hayatları… Peki ya tüm bunların perde arkasında yaşananlar?

Her biri olay yaratan baş döndürücü şovları, süperstarlara dönüşen “melekleri” ve sunduğu “kusursuz seksi kadın” algısıyla adeta akıllara kazınan Victoria’s Secret’ın parıltılı dünyasının ardındaki karanlık iddialarla yüzleşmeye hazır olun!

Popüler kültür hikâyelerini titizlikle ortaya koyan yönetmen Matt Tyrnauer’ın imzasını taşıyan “Victoria’s Secret: Angels and Demons”, iki CEO’su da dahil olmak üzere markanın eski çalışanları, temsilcileri, “melekleri” ile yazarlar, gazeteciler ve sektörün içinden profesyonellerin görüşlerine ve tanıklıklarına başvuruyor.

Moda tarihine damga vuran tartışmalı kararlar

#MeToo hareketinin ve sosyal medya ile online alışveriş devriminin getirdiği dönüşümlere ayak uydurmak konusunda adeta direnen yöneticilerin birbiri ardına gelen yanlış kararlarını ortaya koyan bu çarpıcı yapım, moda tarihine de damga vurmuş pek çok anekdotu izleyiciyle paylaşıyor. Belgesel ayrıca Victoria’s Secret ile özdeşleşen Photoshop’lu gerçek dışı kadın bedeni görünümünün ve agresif şekilde pompalanan “seksi kadın” algısının bugün dahi hayatımızı nasıl şekillendirdiğine de değiniyor.

Karmaşık bir ilişkinin gölgesinde kalan büyük başarı

“Victoria’s Secret: Angels and Demons”, markanın yaratıcısı multimilyarder Les Wexner ile fuhuş amaçlı uluslararası çocuk kaçakçılığından hüküm giymiş Jeffrey Epstein’in, arka yüzünü kimsenin tam olarak bilmediği yaklaşık 20 yıllık ilişkisini de şaşırtıcı detaylar eşliğinde aktarıyor.

“Kandırıldım” demişti

Epstein’in, modellik yapma iddiasıyla çağrılan, alıkonulan, istismar edilen, bir kısmı henüz reşit bile olmayan kızların hikâyelerindeki rolü anlatılırken; hükümet, finans ve bankacılık dünyasının onun suçlarına nasıl olanak sağlamış olabileceğini gösteren ilişkiler ağı da ifşa ediliyor.

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