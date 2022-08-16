Modern köy hayatı Urla’da başlıyor

Tanyer Yapı’nın Urla Bademler’de yaşama geçirdiği Tan Urla projesinin temel atma töreni firmanın çözüm ortakları ve Tan Urla sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege’nin doğal köy yaşamını, modern mimariyle harmanlayarak yatırımcıların beğenisine sunduklarını dile getiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, Tan Urla’nın hem yurtiçi hem de yurtdışından talep gördüğünü söyledi. Projenin son durumu hakkında bilgi veren Tanyer, şöyle konuştu:

36 ay sonra teslim

“Modern bir köy projesi olan Tan Urla’da ruhsatı aldık, temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu bizim için çok önemli bir başlangıç oldu. İmar planlarının yapılmasıyla başlayan 15 yıllık serüvenin geldiği bir noktadayız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Tan Urla projesinin 36 ay sonra ticari alanları sosyal donatılarıyla birlikte teslim edeceğiz. Hem İzmir’e hem de Urla’ya önemli bir yaşam alanı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Çekim merkezi olacak

Çağdaş, çevreci ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçireceklerini kaydeden Tanyer, Tan Urla’nın sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını vurguladı. Projenin konumu ve donatılarıyla öne çıktığına dikkat çeken Tanyer, “İnsanların konforu için doğayla iç içe yaşam konseptiyle hareket ediyoruz. Mimar Nevzat Sayın’ın projenin başında belirlediği prensiplerden ve tasarımlardan taviz vermiyoruz. Binaların iç tasarımlarında da aynı özeni gösteriyoruz. Tan Urla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime çok açık. Seferihisar, Sığacık Körfezi, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da çok yakınız. Proje 20 bin metrekarelik ticari alana sahip. Tan Urla’nın tüm bölgeye değer katacağı ve çekim merkezi olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

Urla’ya renk katacak

Tan Urla’nın, tüm bölgenin sosyal yaşamına hitap edecek imkanlar sunacağını belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Sosyal etkinlikler, toplantı, konser ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı kuracağız. Çeşitli ihtiyaçların karşılanması için sağlık merkezi, güzellik merkezi, eczane, el sanatları, terzi, ayakkabı tamircisi, kreş ve petshop gibi dükkanlar olacak. Urla’nın gastronomi kültürünü yansıtan restoranlarımızla misafirlerimizi ağırlayacağız. Proje bünyesinde otel ve konaklama imkanı da sunacağız. Yeşil alan ve hobi bahçelerine ise özel önem verdik. Güneş enerjisinden yararlanacağız. Elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak” dedi.