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Modern Şiir Sohbetleri 14 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Melih Levi'nin moderatörlüğünü üstlendiği "Melih Levi Modern Şiir Sohbetleri", 14-15 Eylül ile 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.Modern şiirin karşılaştığı kavramsal sorunlar ve bu sorunlarla yüzleşmek adına...

Modern Şiir Sohbetleri 14 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Melih Levi'nin moderatörlüğünü üstlendiği "Melih Levi Modern Şiir Sohbetleri", 14-15 Eylül ile 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Modern şiirin karşılaştığı kavramsal sorunlar ve bu sorunlarla yüzleşmek adına geliştirilen tekniklerin ele alacağı etkinliğe, aralarında Yalçın Armağan, Aylin Vartanyan, Ferda Keskin ve Süreyya Aylin Antmen'nin de yer aldığı birçok akademisyen ve şair konuk olacak.

Akbank Sanat tarafından ücretsiz düzenlenen etkinlikte, "Şiir ve İmge", "Şiir ve Mekan", "Şiir, Kakışım ve Ece Ayhan", "Şiir ve Doğa" başlıklı konular ele alınacak.

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Akbank SanatMelih LeviMelih Levi Modern Şiir Sohbetleri
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