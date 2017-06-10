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Modifiye araç tutkunları Bodrum'da buluştu

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum oto şov fuarı"nda yaklaşık 100 modifiye aracın tanıtımı yapıldı

Modifiye araç tutkunları Bodrum'da buluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum oto şov fuarı"nda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen yaklaşık 100 modifiye otomobil sergilendi.

Gümbet dolgu alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen modifiye araçlar tanıtıldı.

Ses sistemleri ve süspansiyonlarıyla ilgi odağı olan otomobiller, ilçedeki yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekti. Aileleriyle fuar alanına gelen turistler, modifiye otomobiller önünde fotoğraf çektirip araçları yakından inceledi.

Fuarın organizatörü Olgun Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 700'den fazla kişinin etkinlik için başvuruda bulunduğunu ancak 250'sini kabul ettiklerini söyledi.

Fuarda güçlendirilmiş motorlu araçların da olduğunu belirten Uygun, "Değeri 10 bin lira olan otomobillere 40 binden fazla yapılmış masraf var. Tofaş'a BMW motoru takılmış araçlarımız var. Tesisatla camı kıracak aracımız var." diye konuştu.

Otomobiline 4 bağımsız süspansiyon taktıran Yahya Şen de aracı için bazı malzemelerin yurt dışından getirildiğini anlattı.

Montajını kendisinin yaptığını dile getiren Şen, "Otomobilime 18 bin liraya yakın masraf yaptım. 50 bin lira değerindeki otomobilim, 65 liraya kadar çıktı. Oldukça da ilgi görüyor." dedi.

İki gün ziyaret edilebilecek fuarda, son model araçlardan klasik wosvos, şahin ve doğan gibi onlarca farklı model yer alıyor.

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BodrumDolgu AlanıFuarGümbetModifiye AraçlarMuğla
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