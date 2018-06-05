Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ihale Eto Trabzon teknoloji
En yüksek artış giyimde
En yüksek artış giyimde
Endişeler giderildi
Endişeler giderildi
Dolar/TL, ocak ve şubat aylarına kadar 3,50'ye çıkmaz
Dolar nereye koşuyor
Yapı Kredi'ye 9 ödül
Yapı Kredi'ye 9 ödül
2.7 milyon kazandıracak
2.7 milyon kazandıracak

Moskova'da THY sergisi açıldı

- Moskova'da “Türkiye-Hayatın Lezzetini Hissedin” adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Moskova'da THY sergisi açıldı
MOSKOVA (AA) – Moskova’da bulunan Gorki Park’ta Türk Hava Yolları (THY) fotoğraf sergisi açıldı.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gorki Park’ta, THY ve National Geographic Traveler dergisi iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye – Hayatın Lezzetini Hissedin” adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, açılışta yaptığı konuşmada, THY’nin, Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk köprüsünü kuvvetlendirmeye devam ettiğine işaret ederek, “Moskova gibi güzel bir şehrin bu çok popüler parkında Türkiyemizin tanıtılıyor olmasından iftihar duyuyoruz.” dedi.
THY Rusya Federasyonu Genel Müdürü Mefail Deribaş da THY’nin, Rusya’da en fazla noktaya uçan yabancı havayolu olduğunu anımsatarak, “Ülkemizin ve ülkemizin değerlerinin tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. 2018 FIFA Dünya Kupası dönemine denk getirerek, Moskova’nın en merkezi alanında hayata geçirdiğimiz bu sergi ile sadece Rus vatandaşlarına değil, dünyanın dört bir tarafından gelen yabancılara da Türkiye’yi keşfetme imkanı sunuyoruz.” diye konuştu.
Türk tatlılarının ve Türk müziği dinletilerinin de misafirlere sunulduğu sergi, 20 Temmuz’a kadar ziyaretçilere açık olacak.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RusyaSergiThy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5