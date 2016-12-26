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Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda' sahnelenecek

Müzik tarihinin en büyük dehalarından biri kabul edilen ünlü besteci Mozart'ın hayatı tiyatro, film ve kitapların ardından ilk kez bir bale eseriyle sahneye taşınacak.

Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda' sahnelenecek

ANKARA (AA) - Yıldız Aktaş - Ünlü besteci Wolfrang Amadeus Mozart'ın 1791'de, henüz 35 yaşındayken sona eren kısa hayatından kesitler sunan "Amadeus", Ankara Devlet Opera ve Balesince 29 Aralık'ta dünya prömiyerini yaparak sanatseverleri selamlayacak.

Naci Özgüç'ün orkestra şefliği, Nugzar Magalashvili'nin koreografisi, Medeia Magalashvili librettosuyla (eser metni) sahnelenecek eserin, kostümleri ve dekoru İsmail Dede'ye, ışık düzeni ise Fuat Gök'e ait. Mozart'ı Burak Kayıhan, İlhan Durgut ve Kadir Okurer, eşi Constance'yi Özge Başaran, Sultan Menteşe ve Güleycan Kocabey'in canlandıracağı eserde, ömrü boyunca Mozart'a kıskançlık derecesinde büyük bir hayranlık besleyen İtalyan besteci Antonio Salieri rolünde ise Eren Keleş, İlhan Durgut ve Berkay Saraçoğlu yer alacak.

Eserin koreografisine imza atan Gürcü sanatçı Nugzar Magalashvili, AA muhabirine, Mozart'ın baleyle buluşmasını anlattı.

Mozart'ın müziğinin, insanların ruhunu iyileştireceğine inandığını belirten Magalashvili, eserin librettosunu yazan Medeia Magalashvili'nin çıkış noktasının da bu fikir olduğunu ifade etti.

"Balede Mozart'ın hayatını anlatan böyle bir eser daha önce hazırlanmadı"
Balede yoğunluklu olarak Mozart'ın eserlerinden parçalar kullandıklarını dile getiren Magalashvili, balede Antonio Salieri'nin "Re Minör Senfonisi"nden bir bölüm ile Alman besteciler Krzytof Pendercki ve Alfred Schittke'nin eserlerinden parçaların da yer aldığını söyledi.

Magalashvili, balede Mozart'ın hayatını anlatan böyle bir eserin daha önce hazırlanmadığını vurgulayarak, "Bu eser bir ilk. Türkiye'de hazırlandı ve eserin dünya prömiyerini Ankara'da yapacağız." açıklamasında bulundu.

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