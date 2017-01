Mübadelenin 'hüzünlü hatıraları' müzede sergilenecek

TEKİRDAĞ (AA) - Yavuz Karaduman - Yunanistan'ın Selanik kentinden 94 yıl önce mübadeleyle Tekirdağ'a göç eden muhacirlerin, torunlarına miras bıraktıkları eşyalar, açılacak Mübadele Müzesi'nde hayat bulacak



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine, Tekirdağ'ın, Türk-Yunan nüfus mübadelesi döneminde binlerce insanın yerinden kopartılarak göçe zorlandığı ve bu nedenle tarifsiz dramların yaşandığı bir şehir olduğunu söyledi.



Tekirdağ Limanı'nın, mübadele döneminde, doğdukları toprakları bırakıp giden ve yeni bir hayat kurmak için gelen gemiler dolusu insanın acılarına tanıklık eden bir kapı olduğunu belirten Albayrak, "Söz konusu bu acı her iki milletin de evlatlarının yaşadığı çift taraflı bir acıdır. Mübadeleden bu yana neredeyse bir asır geçmesine rağmen hala bir Yunanistan vatandaşı ülkemize gelerek atalarının yaşadığı, atalarının yurt edindiği toprakları ziyaret edip onlar adına gözyaşı döküyor ve duygulanıyorsa, bizim insanımız da Yunanistan'a gidip aynı duygularla geri dönüyorsa, bu demektir ki onca geçen yıl bu acıların üstünü örtmeye yetmemiştir." diye konuştu.



Atalarının geride bıraktıkları ya da birlikte getirdikleri kültürel mirası ve tüm yaşananlara dair belgeleri en iyi şekilde korumakla yükümlü olduklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:



"Bu mirası koruyacağız ki tarihe not düşerek bu yaşananların ilelebet herkese ibret olmasına ve bu acıların bir kez daha tekerrür etmemesine katkıda bulunacağız. Oluşturulacak Mübadele Müzesi'nin en baştaki amaçlarından biri de budur. Yunanistan'dan Tekirdağ'a göç eden vatandaşların o dönemde kullandıkları ve torunlarına miras bıraktıkları, onların da bizlere bağışladığı eşyalar müzede sergilenecek. Mübadelenin hüznünü, o dönemde insanların yaşadığı sıkıntıların hatıralarını taşıyan bu eşyalar, atalarımızın yaşadıklarını yeni nesle aktarmak anlamında çok değerli."



Albayrak, müzeyi 2017'nin ortasına kadar Süleymanpaşa ilçesinde açmayı planladıklarını bildirdi.



"Sandıklardan ne çıktıysa müzeye bağışlayacağız"

Işıklar Köyü Selanikliler Dernek Başkanı Olcay Ceylan da mahalle sakinlerinin çoğunun mübadele göçmenlerinin torunu olduğunu ifade etti.



Mübadele Müzesi için mahalledeki vatandaşların dede ve ninelerinden kalan eşyaları bağışlayacaklarını anlatan Ceylan, "Sandıklarımızdan ne çıktıysa bunları bağışlayarak Büyükşehir Belediyesinin yaptığı müzeye destek olacağız." dedi.



Mübadele Müzesi'nin kurulmasını çok olumlu karşıladıklarını dile getiren Ceylan, "Güzel bir proje, bu projeyi destekliyoruz. Köyümüzün yaşlılarından kalan kamalar, hançerler, eski oraklar, dirhemler, çıkrık dediğimiz el dokuma tezgahları gibi buna benzer eşyaları müzeye bağışlayacağız. Bu gelecek kuşaklara yansısın, gençlerimiz bunları görsün ve yaşatılsın diye destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Dedemin hatırası müzede yaşasın"

Işıklar Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Fehmi Kutur ise mübadele döneminde dedesinin Selanik'in Çiğdemli köyünden göç ederek Tekirdağ'a yerleştiğini söyledi.



Mahallede kasaplık yaparak geçimini sağladığını belirten Kutur, "Bu meslek bana dedemden miras. Babam her ne kadar kasaplık yapmadıysa da bu mesleği bana dedem öğretti. Dedemden hatıra bana yaklaşık 150 yıllık bıçak ve et astığımız demir çengel kaldı. Bu eşyaları kurulacak müzeye vereceğim. Dedemin hatırası orada yaşasın." şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Hakime Demir de annesi bebekken ailesinin Tekirdağ'a göç ettiğini, dedesi ve ninesinin o yıllarda yaşadığı zorlukların hikayeleriyle büyüdüğünü anlattı.



Ninesinden kalan eşyaları sandıkta sakladığını ancak kurulacak müze için bunları bağışlayacağına dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:



"Bu eşyalar Selanik'in Davutlu köyünden geldi. Dedemin giydiği gömlek, ninemin seccadesi, başörtüsü gibi eşyalar var. Bunları gördükçe hep ninelerimin anlattığı üzücü hikayeler gelir aklıma, ağlarım. Sandıktan bunları çıkarttım, nenelerimizin, dedelerimizin eşyalarını. Şimdi bunları müzeye hediye ederim, onları gençlerimiz görsün."