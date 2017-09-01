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Muğla sahillerinde bayram hareketliliği

- Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın ilçelerinde geçiren turistler, sahillerde ve caddelerde yoğunluk oluşturdu

Muğla sahillerinde bayram hareketliliği

MUĞLA (AA) - Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın ilçelerinde geçiren turistler, sahillerde ve caddelerde yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler, Akyaka, Bodrum ve Marmaris'teki plajlarda denize girip güneşlendi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde turistler halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle koyları gezdi. Tatilcilerin bir kısmı Azmak Deresi'nde tekne turlarına katılırken, kimileri de rüzgar sörfü, kano ve yelken yapmayı tercih etti.

- Marmaris'te su sporları tercih ediliyor

Marmaris'te Belediye Halk Plajı, Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nı dolduran turistler denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler günlük ve mavi tur tekneleriyle sabahın ilk saatlerinde denize açılırken, bazıları da su sporları istasyonlarında eğlencenin tadını çıkardı.

Fethiye'de tatilciler, Ölüdeniz Plajı, Belcekız Plajı ile Kumburnu Tabiat Parkı'nı tercih etti. Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

- Bodrum sahillerinde doluluk

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da da yoğunluk yaşanıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Kale Caddesi başta olmak üzere tüm sahiller tatilcilerle doldu taştı.

Bazı turistler denize girip güneşlenirken, bazıları da Bodrum Kalesi açıklarında su sporları yaptı. Tatilcilerin Bodrum Limanı'nda demirli görmeye alışkın oldukları günlük tur tekneleri de ilçenin eşsiz koylarına sefer yaptı.

Bodrum'un Kale Caddesi'nde aileleriyle birlikte yürüyüşe çıkan tatilciler de kalabalık oluşturdu.

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AkyakaBodrumFETHİYEKurban Bayramı TatiliMarmarisMuğlaÖlüdenizSahiller
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