Muğla Valisi Çiçek turizmcilerle bir araya geldi

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris ilçesinde incelemelerde bulunan TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerinin, ilçeye "Gazi" unvanı verilmesi kanaatine vardıklarını bildirdi.

Marmaris'te turizmcilerle "2016 yılının değerlendirmesi, 2017 yılında yapılması gerekenler" konulu toplantıya katılan Çiçek, "turizm sezonu kötü olacak" söylentilerine inanılmaması gerektiğini söyledi.

Turizmin kötü gideceği söylentilerinin algı operasyonu olduğunun altını çizen Çiçek, "Düşmanlık sadece silahlı değil, böyle algı operasyonlarıyla da yapılıyor. Türkiye'yi kıskanıyorlar. Türkiye'nin güçlü olmaması için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bunun içinde FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleri var. 2017 yılının kötü olacağını söyleyenlere inanmayın." dedi.

Çiçek, Marmaris'te dünyanın en güzel tarihi ve doğal ortamlarının olduğunu vurgulayarak, yabancı gazeteciler ve acente temsilcilerine bölgenin huzurlu ve güvenli bir yer olduğunu anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Bürokrasiyi yatırımcı ve turizmci için azaltacaklarını da belirten Çiçek, şöyle dedi:

"Bürokratik engelleri yatırımcı adına aşacağız. Zihniyet değişecek. Türkiye'nin gücüne güç katan kişi zihniyeti getireceğiz. Bürokrasiyi mümkün mertebe sıfır olmasa da sıfıra yaklaştırmaya çalışacağız. Mevzuatı engel olarak göstermeyeceğiz. Yatırımcının, turizmcinin önüne engeller koymayacağız. Sizlerin her daim yanındayız."

- "Gazi Marmaris"

Çiçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerinin Marmaris'te temas ve incelemelerde bulunduğunu hatırlattı.

Komisyon üyelerinin ilçede 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları görgü tanıklarından dinlediğini anlatan Çiçek, "Kolay günler yaşamadık. Marmaris'in vatandaşı ile yöneticisi ile 15 Temmuz'daki duruşu, demokrasiye sahip çıkması, milli iradeye sahip çıkmasından dolayı, komisyon üyeleri bunu gördü 'Gazi' unvanı verilmesi yargısına vardılar. Burada verilen mücadeleyi gördüler. Marmaris kahramanlığıyla güzel, huzuru ile güzel ekonomisi ile de güzel bunların hepsinin devam etmesi için çalışacağız." sözlerine yer verdi.



