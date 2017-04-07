Muğla'da 3 bin yıllık kentteki Osmanlı camisi restore ediliyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Helenistik, Roma, Bizans, beylikler, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde, 3 bin yıl öncesine ait birçok eser gün yüzüne çıkartılıyor. Kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar da restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşturuluyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan antik kentteki önemli yapıların ayağa kaldırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Antik kentteki çalışmalarda farklı dönem eserleri ortaya çıkardıklarını belirten Söğüt, Şaban Ağa Camisi'nin de kitabesine göre 1876'da yeniden inşa edildiğini, birçok tamirat geçirmesine rağmen bugüne kadar sağlam kalabildiğini ifade etti.

Şaban Ağa Camisi'nin, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği "Tabakhane Camisi"nin yerine inşa edildiğini anlatan Söğüt, caminin sekiz ahşap sütunla desteklenmiş ahşap tavanlı bir revakı bulunduğunu kaydetti. Söğüt, dörtgen bir planı olan caminin dört duvara yerleştirilen 16 pencere ile aydınlatıldığını bildirdi.

Caminin yaklaşık 150 yıl önce Şaban Ağa tarafından yaptırıldığına değinen Söğüt, şunları söyledi:

"Caminin bulunduğu yer Eskihisar köyünün giriş kısmı ve aynı zamanda antik kentin içi. Buradaki caminin altında daha önceden bir kaynak suyu vardı. Buna bağlı olarak beylikler dönemi ilk yerleşimi burada gerçekleşmişti. Caminin hemen yanında beylikler dönemine ait bir hamam yapısı da var. Aynı dönemde burada bir cami de bulunuyordu. Daha sonra buradaki cami yenilendi. Evliya Çelebi'nin buraya gelerek camiyi gördüğünü onunla ilgili kayıtları biliyoruz."

- "Alıştığımız antik kent geleneğinden farklı"

Söğüt, 1876 ve 1912 yıllarında camide restorasyon çalışmaları yapıldığını aktararak, "1957 yılındaki deprem sonrası yine birtakım tadilatlar yapıldı. Antik kentin girişinde böyle bir cami var ve bizim alıştığımız antik kent geleneğinden farklı. Biz kentin içerisindeki tüm yapıları birebir doğrudan koruyoruz. Bunların içerisindeki eserlerden birisi de Şaban Ağa Camisi. Burada yeniden restorasyon çalışması başlattık." dedi.

Çalışmaların Muğla Valisi Amir Çiçek'in desteği sayesinde başlatıldığına işaret eden Söğüt, "Restorasyon çalışmalarını yıl içerisinde kısa sürede tamamlayarak camiyi ibadete açacağız. Dilerim en yakın zamanda antik kentin tarihi dokusuna, özgünlüğüne uygun olarak çalışmaları tamamlayacağız." diye konuştu.

- Orijinalinde olduğu şekliyle restore edilecek

Şaban Ağa Camisi'nin çok özel bir yapı olduğunu vurgulayan Söğüt, şöyle devam etti:

"Şaban Ağa Camisi bizim bildiğimiz Anadolu köy camilerinden birisi ama taş mihrabıyla taş minberiyle sade bir iç dizaynı ve ahşap yapısı ile önündeki sadaka taşıyla özgün bir cami. Camide söküm çalışmaları tamamlandı. Orijinalinde olduğu şekliyle restore edilecek. Antik kente çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Ziyaretçilerin en çok uğradığı yerlerden birisi Şaban Ağa Camisi."

Söğüt, Stratonikeia Antik Kenti'nde gün ışığına kavuşan yapıların 3D teknolojisiyle ziyaretçileri "Zamanda yolculuğa" çıkaracağını belirterek, "Kentin birçok noktasını 3D ile ayağa kaldırdık. Şaban Ağa Camisi'ni olduğu haliyle hem gravür çizimleri hem de 3D ile ayağa kaldırıyoruz. Ziyaretçilerimize önümüzdeki dönem bu alanları 3D ile göstereceğiz." dedi.



