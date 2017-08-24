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Muğla'da Kadın Bisiklet Festivali başladı

- Türkiye'nin ilk kadın bisiklet festivali, Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 100 bisikletçinin katılımıyla başladı

Muğla'da Kadın Bisiklet Festivali başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, HÜRPEDAL Bisiklet ve Doğasporları Derneği ile Ortaca Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk kadın bisiklet festivali, Ortaca ilçesinde başladı.

Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında katılımcılar, teknelerle karşı kıyıya geçerek 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarının önünden Kaunos Antik Kenti'ne yürüdü.

Festivalin ilk gününde bisikletseverlerin kayıtları yapılırken festival kapsamında bisiklet rotaları da belirlendi.

HÜRPEDAL Bisiklet ve Doğasporları Derneği Başkanı Sevgi Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, il dışından 56 kadının katıldığını festivalde 100 kadının yer aldığını söyledi.

Kadınların pedal çevirirken ortak özelliğinin özgürlük duygusunu yaşamak olduğunu ifade eden Kıvrak, "Bisiklet bir kadının özgürleşme tarihindeki son yıllardaki birçok makale, dergi gibi yayınlarda yer almıştır. Kadının toplumsal yaşamda özgüven kazanması, kimseye bağlı kalmadan yaşantısını yönlendirmesi için bir araçtır. Bisikletin gelişmiş toplumlarda bunun örneklerini görebiliyoruz." diye konuştu.

Kıvrak, gelişmiş toplumlarda kadının bisikletle işe gittiğini, yarışlara katıldığını ve bireysel özgürlüğünü yaşadığını da dile getirdi.

Kıvrak, şöyle konuştu:

"Gelişen bir ülke olarak medeni toplumlarda yer almak ve buna katkı sağlamak istedik. 1. Hürpedal Kadınlar Bisiklet Festivali Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Farklı illerden kadınları buluşturarak kadının özgüven ve özgürlük duyguları pekişmektedir. Bütün katılımcılara ve bize destek olan kurum kuruluşlara teşekkür ederiz."

27 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında kadınlar, Ortaca, Dalyan, İztuzu ve Sarıgerme bölgelerinde bisiklet turu gerçekleştirecek.

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