Muğla'da sarımsak ve kiraz şenliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen sarımsak ve kiraz şenliği yapıldı.

Ula Bilim Kültür Sanat Spor Tarım Turizm Kalkınma Derneği (ULA-DER) tarafından organize edilen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ULA-DER Başkanı Taner Kazancı, şenliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ula sarımsağının aroması ile bölgede ve Türkiye'nin birçok ilinde bilindiğini bu nedenle rağbet gördüğünü söyledi.

Şenliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Kazancı, "Yakın zamanda Ula kirazının da bilinilirliği arttı. Aroması yüksek, çok kaliteli kiraz üretiliyor. Aynı zamanda sarımsak bizim milli ürünümüz. Yıllardır üretimi yapılıyor ve bunun ününü tüm Türkiye duydu. Ula deyince sarımsak akla geliyor. Sarımsağı da ön plana çıkarmak, üretim alanlarını yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Şenliğin önümüzdeki yıllarda daha geniş çaplı yapılacağını vurgulayan Kazancı, amaçlarının bölgede yetişen ürünlerinin tanıtımını yaparak vatandaşların ekonomisine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Süleyman Kurnaz ise festival kapsamında en iyi sarımsak ve kiraz yarışmasının düzenlendiğini kaydetti.

Kiraz ve sarımsak yarışmasında derecelendirmenin nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Kurnaz, şöyle konuştu:

"Ula sarımsağı dışındaki sarımsakları değerlendirmeye almıyoruz. Ula sarımsağının özelliğine baktığımızda öncelikle alttan ve üstten basık bir yapısı var. Kabuklarında kırmızı kızıllık yer alıyor. Aroması çok yüksek bir sarımsak. Sarımsakta bu kriterleri değerlendirdik. Ula sarımsağının iç yapısı daha küçük ve incedir. Değerlendirme jürisi bunları dikkate aldı. Kiraz da bölgemizde artık yerini aldı. Kirazda ise büyüklük, renk, tat ve aroması değerlendirme kriterleri içinde. Bu yıl 4 sarımsak ve 14 kiraz üreticisi yarışmaya katıldı."

- Coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Kurnaz, Ula'nın en önemli ürünlerinden Gökova susamı ve Ula sarımsağı ile ilgili coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını anlatarak, "Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sarımsak ve susam için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Şu anda değerlendirme aşamasında. Tahmin ediyorum bir sonraki üretim sezonunda coğrafi işaretli sarımsağımız ve susamımız olacak. Böyle etkinlikler ile de ürünlerimizi tanıtmak, çevreye bu ürünlerimizi duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Şenlik kapsamında en iyi sarımsak ve kiraz yetiştiricilerine çeşitli ödüller verildi. Kurulan stantlarda ürünleri inceleyen vatandaşlar, ürünlerden satın alma imkanına da sahip oldu.