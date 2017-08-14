Muğla'da Türk-Hint ortak yapımı film çekilecek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde, BKM Film ile Bollywood'un film şirketlerinden Events Films, ortak film çekecek.

Hindistan'ın film prodüksiyon merkezi Bollywood'daki şirketlerden Events Films'in sahibi Sudhanshu Hukku, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar; Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Halkla İlişkiler sorumlusu Fulya Okutur, Glorious DMC Turkey Travel Partners Satış ve Pazarlama Departmanı Müdürü Ebru Eroskay, BKM Film Platoları Sorumlusu Ferat Bilgin ile Hint işadamı ve yapımcı Sunil Khamana, Marmaris Yat Limanı'nda çekilecek filme ilişkin açıklama yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, dizi ve filmlere Marmaris olarak ev sahipliği yaptıklarını belirterek, film sektörünün uluslararası alana taşınması amacıyla Hint misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Film sektörünün turizm tanıtımına yaptığı katkıya işaret eden Acar, "Marmaris'in alternatif pazarların oluşmasını sağlamak adına film çekimi için tercih edilmesi çok anlamlı ve önemli. Ev sahipliği yaptığımız dizi ve film çekimlerinden sonra Marmaris'in tanıtımı adına yerli turist artışları gözlemledik. Bu filmle birlikte Hindistan'dan da çok misafir ağırlayacağımız kanaatindeyim." dedi.

- "Türk ve Hint yapımı ortak filmler göreceğiz"

DOKTOB Halkla İlişkiler sorumlusu Fulya Okutur da Muğla'nın tanıtımı amacıyla faaliyet yürüttüklerini anlatarak, Hindistan'da 8 büyük şehirde tanıtım yaptıklarını ifade etti.

Tanıtımlarda Dalaman, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz bölgesine ağırlık verdiklerini söyleyen Okutur, "Hindistan'da tanıtımın en önemli ayağı Bollywood filmleri. Bu bölgede film çekilmesi bu anlamda çok önemli. Film yapımcılarını tanıyan ve film çekimlerini organize eden Glorious da bize katılacak. Filmle bölgemizi tanıtmış olacağız. Yılmaz Erdoğan da Köyceğiz'deki film platosu ile bize çok destek verdi. Türk ve Hint yapımı ortak filmler göreceğiz." diye konuştu.

-"Filmin konusu, detayları eylül ayında açıklanacak"

Glorious Satış ve Pazarlama Departmanı Müdürü Ebru Eroskay da turizmci olarak film çekilmesini tanıtıma sağladığı katkı açısından çok önemsediklerini belirtti.

Film şirketi ve yatırımcısının 2 milyon dolarlık bir projeyle filmi çekeceğini kaydeden Eroskay, "Filmin yüzde 95'i bu bölgede çekilecek. Biz de yer hizmetleri olarak hizmet vereceğiz. Burada filmlerin nerede çekileceği ile ilgili yer bakmaya geldik. Bu Marmaris'te ikinci incelememiz. Çekilecek filmin konusu, detayları, eylül ayındaki fuarda açıklanacak." bilgisini aktardı.

BKM Film Platoları sorumlusu Ferat Bilgin de Hint film şirketlerine Köyceğiz'deki film platolarının tanıtımını yaptıklarını anlattı.

Bilgin, BKM Film olarak Muğla'da beşinci filmi çektiklerini, bölgeye kaydırmayı amaçladıkları potansiyeli uluslararası alanda değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Events Films ile istişare halinde olduklarını söyleyen Bilgin, film projesinin somut bir hale geldiğini sözlerine ekledi.