MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği kapsamında "Üç Telli Bağlama ve Cura Festivali" düzenlendi.

Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri iş birliğinde Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, İzmir, Denizli illerinden 20 bağlama ve cura ustası katıldı. Sanatçıların üç telli bağlama ve cura çalıp türkü söylediği festivale bazı vatandaşlar yöresel kıyafetler giyerek geldi.

Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç telli bağlama ve curanın Türklerin ata çalgısı olduğunu söyledi.

Geçmişte üç tellinin ardıç ağacından, telinin de sincap bağırsağından yapıldığını anlatan Uzunoğlu, "Bu müzik aletine üç telli bağlama adı verilmiştir. Bunun dört tellisine de cura adı verilmiştir." dedi.

- "Kültürümüz ölmesin istiyoruz"

Uzunoğlu, üç telli ve cura kültürünün kaybolmaya yüz tuttuğunu vurguladı. Bu çalgıları çalan yaklaşık 20 kişinin kaldığını ifade eden Uzunoğlu, "Genç nesilde bu kültürü devam ettirmiyor. Bu müzik aletlerini çalanları festivalimize davet ettik. Kültürümüz ölmesin istiyoruz. Bizim ata çalgımız sürsün diye bu festivali düzenledik." şeklinde konuştu.

Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise Türkiye’de ilk kez üç telli ve cura festivali düzenlediğini bildirdi. Festivalin türküler eşliğinde coşkulu bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Kıvrak, saz, cura, sipsi, kaval, kemençe, tırnak kemane gibi ata mirası çalgıların okullarda öğretilmesini istediklerini kaydetti.

Festivalin ardından, katılımcılara teşekkür belgesi verildi.







