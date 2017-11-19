Muhtarlar 'en güzel menemeni' yapmak için yarıştı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı (DOMATEXPO) etkinleri kapsamında, muhtarlar arasında "menemen yapma" yarışması düzenlendi.

10 mahalle muhtarının eşleriyle katıldığı yarışmada, muhtarlar 15 dakikada en güzel menemeni yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Menemeni hazırlarken içerisine domates, biber, soğan, yağ, tuz ve karabiber koyan muhtarlar 15 dakika sonunda jüri ve yarışmayı izleyen protokol üyelerine sunum yaptı.

Jüri üyelerinin lezzet ve görsellik açısından yaptığı değerlendirme sonucu, İncircik Mahallesi Muhtarı Galip Karakuş ve eşi Ümüşen Karakuş birinci, Merkez Mahallesi Muhtarı Serkan Ersoy ve eşi Ebru Ersoy ikinci, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu ve eşi Zehra Durakoğlu üçüncü seçildi.

Yarışmada birinci olan İncircik Mahallesi Muhtarı Galip Karakuş, menemenin güzelliğinin, domateslerin aromasından kaynaklandığını, ayrıca karabiber, pul biber, soğan, yağ ve yeşil biberin de kararınca katılmasının ve pişirme süresinin de önem taşıdığını söyledi. Eşi Ümüşen Karakuş da eşinin evde de menemen yaptığını, bundan dolayı yarışmada zorlanmadıklarını dile getirdi.

Altınla ödüllendirildiler

Yarışmanın ardından dereceye giren mahalle muhtarları protokol üyeleri tarafından madalya ve altınla ödüllendirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, domates ile ilgili fuarda "domates" temalı bir yarışma yapmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Menemen Türkiye'de en çok tüketilen, bilhassa bekarların yaptığı bir yemek. Buradan biz halkımıza bir mesaj verdik, yetiştirdiğimiz ürünleri önce kendimiz tüketiyoruz. Burada muhtarlarımız güzel yarıştılar. Ben hepsini tebrik ediyorum. Tabii domatesten yapılan ve yöremize has bir yemek olan civge yemeği de var. Ana katkı maddesi domates ve bulgur olan bu yemek de aslında fakirin yemeği diye bilinir. Bugün burada katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Etkinlik sonunda protokol üyeleri tarafından fuar ziyaretçilerine domates ve bulgur ile yapılan domates civesi yemeği dağıtıldı.

Muhabir: Mehmet Çakmak