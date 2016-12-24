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Münip Utandı'nın kitabı okuyucuyla buluştu

- Sanatçı Utandı: - "Biz kendimizi her zaman bir emanetçi olarak gördük ve geleceğe doğru taşıma adına çalıştık"

Münip Utandı'nın kitabı okuyucuyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Münip Utandı'nın hayatından çeşitli hatıraları aktaran "Münip Utandı-Bir Meş'aledir" isimli kitap okuyucuyla buluştu.

Fatih’teki Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfında gerçekleşen tanıtım toplantısı ve konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Utandı, kitabın ismine değinerek, "Yahya Kemal’in rubaisinde vardır ya 'Bir meşaledir, devredilir elden ele'. Biz kendimizi her zaman bir emanetçi olarak gördük ve geleceğe doğru taşıma adına çalıştık." dedi.

Utandı, kitabı Fatih Erbaş'ın kaleme aldığına işaret ederek, "Benim için önemli bir gün. Birçok konser verdim. CD'lerimiz var ama bu benim için ilk. Farklı bir gün. Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının bütün yöneticilerine, kitabımı hazırlayanlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün satışa sunulan kitabın Kubbealtı Vakfı Hülbe Yayınlarından çıktığını kaydeden sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Kitapta çocukluk anılarımı, Antakya'daki hayatımı anlattım. Hocam Nevzad Atlığ'ı 7-8 sayfada anlattım. Nevzad Atlığ hocanın bizim hayatımızda önemli bir rolü var. Devlet Korosundaki hatıralarımız, büyük sazendelerle hatıralarımız, radyodaki anılarımız ve 40 yıldır bizim konserlerimize teşrif eden büyüklerden de bahsettim. Yani yalnız kendimi anlatmıyorum. Biz onlarla var olduk."

Münip Utandı, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği korosu olarak Kubbealtı’nda her ay konser verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

" 'Bir meşaledir, devredilir elden ele' isimli eserle konsere başlayacağız. Dede Efendi'nin musikimizdeki yerini biliyorsunuz. Çok önemlidir ve musikimizin olmazsa olmazıdır Dede Efendi. Onun 'Yine Neş'e-i muhabbet dil ü canım etti şeyda' diye başlayan yörük semaisiyle devam edeceğiz. Son bölümde mahur şarkılar var ve Yahya Kemal'in güftesiyle bestelenmiş 'Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler' eserini okuyacağız. Daha sonra da Dede Süleyman Erguner’in bir eseriyle hem şehitlerimizi hem bundan evvelki üstatlarımızı rahmet ve saygıyla anacağız.

Bir saat süren konserde sanatçıya kanunda Serap Çağlayan, kemençede Yasemin Şehnaz Ayan ve tamburda Gamze Ege Yıldız eşlik ederken, Merve Utandı Kalkan da solist olarak bazı şarkıları yorumladı.

Konserin ardından sanatçı hayranları için kitaplarını imzaladı.

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KitapKonserKubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat VakfıMünip Utandı
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