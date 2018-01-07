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Münir Özkul'un anısı Antalya'da yaşayacak

- Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi"ne hayatını kaybeden Münir Özkul'un silikon heykeli konulacak

Münir Özkul'un anısı Antalya'da yaşayacak

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi"ne 93 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Münir Özkul'un silikon heykelinin konulacağı bildirildi.

Kepez Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mahmut Hoca" karakteri ile tanınan Türk sinemasının duayeni Münir Özkul'un hatıralarına Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi" ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hababam Sınıfı" filminin unutulmaz Mahmut Hoca karakteri Münir Özkul'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Tütüncü, Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları Münir Özkul ile Kemal Sunal ve Tarık Akan'ın silikon heykellerinin Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi"nde yer alacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKepez BelediyesiMünir Özkul
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