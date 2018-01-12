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Muradiye Şelalesi kısmen dondu

- Vatandaşlar yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

Muradiye Şelalesi kısmen dondu

VAN (AA) - Van'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Muradiye ilçesindeki şelale kısmen dondu.

Muradiye ilçesi yakınlarındaki Bendimahi Çayı'nda bulunan Muradiye Şelalesi'nin bir kısmı buzla kaplandı.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü seyrine doyum olmayan görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'dan Kars'a trenle gelen bir grup öğrenci de kısmen donan şelalede vakit geçirdi.

Öğrencilerden Samet Ayçiçek, Doğu Anadolu'yu tanıtmak için İstanbul'dan hızlı trenle Ankara'ya, oradan da Kars'a geldiklerini anlatarak, "Doğu'nun güzelliklerinden çok etkilendik. Çektiğimiz görüntüleri arkadaşlarımızla paylaştık, onları da davet ettik." dedi.

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MuradiyeSoğukŞelaleVan
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