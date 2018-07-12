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"Müsadenizle Büyükler" filminde kamera 'Motor' dedi!

Uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen Mezarcı filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu’nun yeni çalışmasında başrol bu kez sokakta yaşayan köpeklerle çocukların olacak.

"Müsadenizle Büyükler" filminde kamera 'Motor' dedi!

Toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı yaklaşmasını amaçlayarak başlanan  senaryoyu altı ay boyunca Okay Karamahmutoğlu ile birlikte yazan Talip Karamahmutoğlu için ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmin yönetmenin en önemli çalışması olacak. Karamahmutoğlu,‘Çocuklara inancım güvenim sonsuz, bu aile filmiyle aslında yetişkinlere mesaj iletmek istiyorum’ dedi.

Yapımcılığı Halit Ziya Alptekin tarafından hayata geçecek olan filmde başrolde Emre Altuğ, Atsız Karaduman, Ümit Çırak, Hakan Eksen, Duygu Paracıkoğlu, Barış Kışlak, Serap Ağalar rol alacak. Çocuk oyuncu kadrosunda ise ‘Çocuktan Al Haberi’ programıyla tanınan Efe Koçyiğit ile Enes Göçmen, Bilge Kara, Nehir Seymenoğlu, Amir Shehadeh görev alacak.
 
TRT Çocuk’ta yayınlanan Canım Kardeşim çizgi filminin müzisyeni Kenan Yılmaz, Uluslararası ödül sahibi 11 yaşındaki lir sanatçısı Tuana Coşkun ile filmin müziklerini birlikte besteleyecek.
 
Aralık 2018’ de gösterime görmesi planlanan filmin çekimlerine 12 Temmuz Perşembe Günü, Sarıyer Zekeriyaköy’de start verilecek.
 

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Talip Karamahmutoğlu’Müsadenizle Büyükler
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