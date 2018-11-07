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MÜSLÜM FİLM EKİBİ 7 KASIM’DA ANKARA’DA

MÜSLÜM FİLM EKİBİ 7 KASIM’DA ANKARA’DA
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Son günlerin en çok konuşulan filmi olan ve gösterime girdiği günden beri gişe rekorları kıran Müslüm filminin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları 7 Kasım Çarşamba günü ANKAmall Cinemaximum’da sinemaseverlerle buluşacak.

Vizyona girdiği andan itibaren büyük ilgi gören filmin yapımcılarından Mustafa Uslu, Yönetmen Sıtkı Can Ulkay, başrol oyuncusu Timuçin Esen, Şahin Kendirci, Taner Ölmez ile Turgut Tuncalp film öncesi sinemaseverlerle bir söyleşi gerçekleştirerek film hakkında merak edilenleri cevaplayacaklar.
Film ekibi, 7 Kasım Çarşamba günü saat 19.30’da gerçekleşecek söyleşinin ardından saat 20.00’de filmi ANKAmall ziyaretçileri ile birlikte izleyecekler.
 

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