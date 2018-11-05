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MÜSLÜM VİZYONDA, #Babayasaygı SAHNEDE

Farklı tarzıyla ve Müslüm Gürses’i andıran sesiyle dikkat çeken genç şarkıcı Gökhan Pars’ın iki yeni şarkısı dijital platformlarda yerini aldı. Pars ayrıca “#babayasaygi” projesi kapsamındaki konserlerine devam ediyor.

MÜSLÜM VİZYONDA, #Babayasaygı SAHNEDE
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Müslüm Gürses’i andıran ses rengi ve kendine özgü tarzıyla müzik piyasasında özel bir yer edinen genç şarkıcı Gökhan Pars’ın iki yeni parçası, dijital platformlarda yerini aldı.

Klipleri Netd’de dönmeye başlayan parçalardan ilki “ Aman ”, diğeri ise “ Siyah Uçurtma ” adını taşıyor. Sözü ve müziği Gökhan Pars’a ait olan parçalarda şarkıcı, kelimenin tam anlamıyla kendi özgün tarzını yansıtıyor.

Ünlü şarkıcı aynı zamanda “#babayasaygi” adını verdiği proje kapsamında konserlere devam ediyor. Pars; Selami Şahin, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ümit Besen, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe gibi bir çok ustanın en sevilen şarkılarını, kendine has tarz ve aranje ile coşkulu bir sahne performansıyla müzikseverlere sunuyor.

 

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Anahtar Kelimeler:
#muslumgurses#babayasaygi#muzik#gokhanpars#konser
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