MÜSLÜM’E BAŞKENT’TE SEVGİ SELİ Vizyona girdiğinden beri rekora koşan “MÜSLÜM” filminin ekibi ANKAmall’da bir araya geldiği Başkentliler tarafından yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı.



ANKAmall Cinemaximum’da gerçekleşen özel gösterim öncesinde sinemaseverlerin karşısına çıkan Yapımcı Mustafa Uslu, Yönetmen Sıtkı Can Ulkay ve oyuncular Şahin Kendirci ile Taner Ölmez film hakkında bilgi verdiler ve hayranlarının sorularını yanıtladılar.

Dizi çekimi esnasında rahatsızlandığı için galaya katılamayan Timuçin Esen’in sevgilerini ileterek konuşmasına başlayan Mustafa Uslu, “Timuçin Esen’in hayatında Ankara’nın çok özel bir yeri var. Ankara’da yaşamış ve ailesi burada yaşıyor. Bu mutluluğu sizinle paylaşamadığı için üzüntüsünü ve sevgilerini sizlere iletmemizi istedi” dedi.



‘’Müslüm Gürses bir derviştir’’



Vizyona girdiği günden beri kısa zamanda 2 milyonu aşan gişe başarısı gösteren “Müslüm’’ün tüm zamanların rekorunu kıracağını söyleyen Uslu, “ Müslüm Gürses, bu topraklardan geçmiş bir derviştir. Tüm Türkiye’nin büyük bir sevgi ile bağlandığı Müslüm’ü filmden sonra dünya tanıyacak. Bugün 2 milyon izledi, yarın 6 milyon olacak ve inanıyoruz ki 10 milyona gidecek” dedi.

Filmde Müslüm Gürses’in kardeşini canlandıran Taner Ölmez, büyük sanatçının hayatının bir kesitinde yer almaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyerek zorlu ama bir o kadar da keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini anlattı.

Gösterdiği performansla dikkatleri çeken filmin en genç oyuncusu, Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci ise “Adana’ya gidek mi” şarkısıyla renk kattığı söyleşide izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Sinemaseverlerin filmde Müslüm’ün sesinin neden kullanılmadığı sorusuna cevap veren Mustafa Uslu, “Onun sesini kullanmak büyük saygısızlık olurdu. Biz şahsına münhasır özel bir film yapalım istedik. Bunu yaparken de büyük özen gösterdik. Onun yol arkadaşı, can yoldaşı onun müzik direktörü tüm albümlerini yapan kişi Burhan Bayar ile birlikte karar verdik ve Muhterem Nur’un onayını aldık. Bu arada Timuçin Esen’e de teşekkür ediyorum, o da bizimle risk aldı; yüreğini koydu, kalbini koydu, bedenini koydu ve halkımız çok sevdi’’ diye konuştu.



Ulkay: Gerçek hikayeleri izleyiciyle buluşturmaya devam edeceğiz



Ayla filmi ile uluslararası başarıya sahip olan yönetmen Sıtkı Can Ulkay, Müslüm ile başarılarını daha ileri götüreceklerini söyleyerek yeni projelerin de müjdesini ANKAmall’da verdi. Gerçek hikayeleri izleyicilerle buluşturduklarını söyleyen Ulkay, “Şimdi yeni projemizi henüz tamamladık, 2 gün önce… Birinci Dünya Savaşı zamanında Avustralya’da yaşamış iki Türk’ün hikayesini anlattığımız Turkish’i Dondurma filmimizin 2019 yılının Mart ayında vizyona girmesini planlıyoruz’’ dedi.

Antalya’da geçirdiği kaza sonrası bilincini kaybeden ve ‘’Umut’’ adı verilen gence gönüllü annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın hikayesini de film haline getireceklerini söyleyen Ulkay, filmin çekimlerine yaz aylarında başlayacaklarını ve bu filmle Oscar’ı kazanmayı amaçladıklarını söyledi.