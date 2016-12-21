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Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi

- Besiciler, hayvanları için yazın ovada biçip biriktirdikleri ot ile samanları, bir metrelik karın altından çıkararak kızaklarla 2 kilometre uzaktaki köylerine götürüyor

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi

MUŞ (AA) - Muş'ta besiciler, hayvanları için yazın ovada biçip biriktirdikleri ot ve samanları, kışın zorlu yolculuğun ardından köylerine ulaştırıyor.

Sabahın ilk ışıklarında kızaklarla yola çıkan besiciler, yer yer bir metreyi aşan kara batıp çıkarak, ot ve saman yığınlarının bulunduğu bölgeye gidiyor.

Kar altından çıkardıkları ot ile samanları atlı kızaklara ve eşeklere yükleyen besiciler, bunları zorlu yolculuğun ardından, 2 kilometre uzaktaki köylerine götürüyor.

Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde oturan besici Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın ovada biçip biriktirdikleri ot ve samanları, kış şartlarında hayvanlarına zorlukla ulaştırdıklarını söyledi.

Şahin, "Bir metrelik kar örtüsü altından çıkardığımız saman ve otları, çuvallara doldurarak eşek ve atlara bağlı kızaklarla hayvanlara taşıyoruz. Hayvanlara kar üzerinde saman ve ot veriyoruz." dedi.

Kışın sert ve yağışlı geçtiğine işaret eden Şahin, "Bazen hayvanlarımız kayboluyor. Gün boyu atlarla arıyoruz. At ve kızak, kış mevsiminde en çok kullandığımız araç. Köy içinde yük taşıma, hayvanları yemleme gibi her türlü işlerimizi atlı kızaklarımızla yapıyoruz." diye konuştu.

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BesicilerKışKızakMuş
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