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Muş'ta kuğu donmak üzereyken bulundu

- Hasköy ilçesinde kırsal alanda bulunan kuğu, tedavisinin ardından doğaya salınacak

Muş'ta kuğu donmak üzereyken bulundu

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde köylüler tarafından donmak üzereyken bulunan kuğu, veteriner tarafından yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hasköy kırsalında köylüler, donmak üzereyken buldukları kuğuyu Muş Belediyesi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne getirdi.

Burada veteriner Semir Türkcan tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ilaç verilen kuğunun vücut ısısı normal seviyeye getirildi.

Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuğunun ilk muayenesinde donma belirtileri gördüğünü söyledi.

Gerekli müdahalenin ardından kuğunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Türkcan, "Çok kısa süre sonra kuğuyu yeniden doğaya bırakacağız. Kuğuyu donmak üzereyken bulup getirenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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