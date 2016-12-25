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Mustafa Sağyaşar müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar, "İstanbul’da Pazar Konserleri" kapsamında konser verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen konser,...

Mustafa Sağyaşar müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağyaşar, "İstanbul’da Pazar Konserleri" kapsamında konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünce düzenlenen konser, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.

Sahnede yaptığı konuşmada, yaklaşık 60 yıldır radyo programları ve sahnelerde yer aldığını belirten Sağyaşar, ilk defa bu kadar heyecanlı ve duygusal olduğunu söyledi.

Sağyaşar, Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini vurgulayarak, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. 'Böyle bir zamanda konser mi olur?' diyeceksiniz ama sanatçıların kaderidir bu. Annemi kaybettiğimi, 1956 yılında stüdyoda canlı yayına girerken öğrendim. Geçen yıl da ablamın cenaze namazını kıldım ve konsere geldim. Yani müzik, sadece eğlence unsuru değildir. Bence musiki, insanların üzüldüklerinde deşarj olmaları için en büyük devadır." ifadelerini kullandı.

Müzikleri 12 kişilik bir orkestranın icra ettiği konserde, 10 kişiden oluşan bir koro da Sağyaşar'a eşlik etti.

Sanatçı konserde, "Segah Peşrevi", "Tut-i Mucize", "Suy-i Kağıthane'de", "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim", "Madem Küstün Dargındın" ve "İncecikten Bir Kar Yağar" gibi birçok eser seslendirdi.

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