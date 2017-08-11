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Müşterilerinin fotoğraflarını biriktirerek sergiliyor

- Adana'nın Kozan ilçesinde bir kahvehane sahibi, 30 yıldan bu yana mekanına gelen müşterilerinin fotoğraflarını biriktiriyor

Müşterilerinin fotoğraflarını biriktirerek sergiliyor

ADANA(AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kahvehane işletmecisi, 30 yıldan bu yana müşterilerinin fotoğraflarını biriktirerek, iş yerinde sergiliyor.

Hacıuşağı Mahallesi'nde kahvehane sahibi Necat Karataş (53), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce yanında çalışan iki kişinin ölümü üzerine onların fotoğraflarını kahvehaneye asarak fotoğraf biriktirme serüvenine başladığını söyledi.

Duvarda fotoğrafları gören bazı müşterilerinin de kendi fotoğraflarını verdiğini anlatan Karataş, 30 yıldan bu yana sayısız fotoğraf biriktirdiğini ifade etti. Karataş, "Fotoğraflarını getiren kişilerin lakabını da yazarak duvara asıyorum. Şu an duvarımda üç yüzü aşkın fotoğraf bulunuyor. Kimi müşterilerim sırf fotoğraflara bakmak için iş yerime geliyor." diye konuştu.

Karataş, duvarda fotoğrafları bulunan müşterilerinden hayatını kaybedenler de olduğunu belirtti.

Müşterilerden Hasan Öztürk (71), fotoğrafların ölenleri, gidenleri, ortak anıları hatırlattığını ve çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kahvehanenin müdavimlerinden Nihat Çağman (75) da duvardaki fotoğrafların bulunduğu alanın adeta nostalji köşesi olduğunu söyledi.

İsmail Bekcimik (79) de fotoğraflar arasında vefat eden, kahvehanede güzel vakit geçirdiği arkadaşlarının bulunduğunu, onları gördükçe duygulandığını anlattı.

Nusret Erdoğan da kahvehaneye bu fotoğraflara bakıp eskileri yad etmek için geldiklerini, babasının da bu işletmenin sürekli müşterilerinden olduğunu aktardı.

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