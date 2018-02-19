Müziğin büyülü yolculuğu

Conrad Muck, Tilman Büning, Ivo Bauer ve Matthias Moosdorf’dan oluşan Leipzig Quartet müzik severleri rüya gibi bir yolculuğa çıkartacak. Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, hakkında detaylar www.opusamadeus.com adresinden, biletler www.biletix.com ‘dan temin edilebilir.
Adından gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleriyle söz ettiren Grand Pera, Emek Sahnesi’nin kapılarını 7. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’ne açıyor. Bu sene yedincisi düzenlenecek olan festival kapsamında, Avrupa’nın dört bir yanından ve ülkemizden çok değerli topluluklar İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Leipzig Quartet konseriyle başlayacak olan oda müziği şöleni, 26 Mart’ta İstanbul Deniz Müzesi’nde Türkiye’nin en popüler oda müziği topluluklarından CSO Cello Quartet konseriyle sona erecek. Festival kapsamında 11 ayrı etkinlik düzenlenecek. Leipzig Quartet, Ars Trio di Roma, Ombre et Soleil, La Sfera Armoniosa ve Johannette Zomer, Rezonans, Philia Trio, Quarter Bassoon Ensemble, Duo SeRa ve CSO Cello Quartet İstanbul’un birbirinden özel ve tarihi mekanlarında sahne alacak.
7. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali 2018 Takvimi:
19 Şubat Pazartesi Leipzig Quartet Grand Pera Emek Sahnesi
23 Şubat Cuma Ars Trio di Roma İtalyan Kültür Merkezi
26 Şubat Pazartesi Ombre et Soleil Ataşehir Belediyesi -
Mustafa Saffet Kültür Merkezi
28 Şubat Çarşamba La Sfera Armoniosa ve Johannette Zomer - Yeldeğirmeni Sanat
3Mart Cumartesi Rezonans Saint Esprit Kilisesi
4 Mart Pazar Rezonans Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi
7 Mart Çarşamba Philia Trio Yeldeğirmeni Sanat
12 Mart Pazartesi Quarter Bassoon Ensemble Grandpera Cercled’Orient Balo Salonu
15 Mart Perşembe Duo SeRa Aşkenazi Sinagogu
16 Mart Cuma Duo SeRa Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi
26 Mart Pazartesi CSO Çello Quartet İstanbul Deniz Müzesi