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Nakil hastaları yeni yıla birlikte girdi

- AKBÖHÖNDER tarafından yüz nakilli ve böbrek nakilli hastalar için dernek binasında düzenlenen yeni yıl kutlamasında, Türkiye'nin ilk yüz nakil hastası Uğur Acar'ın da bulunduğu kişiler bir araya geldi

Nakil hastaları yeni yıla birlikte girdi

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin ilk yüz nakil hastası Uğur Acar, "21 gün sonra yeni yüzümle beşinci yılımı dolduracağım. Her yıl yeni yılımızı burada kutluyoruz. Herkesi organ bağışına bekliyorum." dedi.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHÖNDER) tarafından yüz ve böbrek nakilli hastalar için dernek binasında program düzenlendi.

Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın da katıldığı kutlamada, nakil olan hastalar birlikte yemek yedi, müzik eşliğinde eğlendi.

Yaklaşık beş yıl önce yüz nakli olan Uğur Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'nin Türkiye'ye mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin ilk yüz nakil hastası olarak insanları hayat kurtarmaya davet eden Acar, "21 gün sonra yeni yüzümle beşinci yılımı dolduracağım. Her yıl yeni yılımızı burada kutluyoruz. Herkesi organ bağışına bekliyorum." diye konuştu.

AKBÖHÖNDER Başkanı Mehmet Şahan da 2017'nin nakil bekleyen hastalar için umutlu bir yıl olmasını diledi.

Nakilli hastalarla yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Şahan, "Yeni bir yıla giriyoruz. Organ nakli bekleyen tüm hastalarımızın organ nakli olmasını bekliyoruz. Tüm insanlara barış, huzur ve mutluluk temenni ediyoruz. 2017'nin organ bağışı yılı olmasını istiyoruz. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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