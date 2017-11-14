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Nazan Öncel Zorlu PSM'de konser verdi

- Sanatçı, İskender Paydaş yönetimindeki orkestrasıyla aralarında "Hay Hay", "Nereye Böyle", "Hokka", "Gül Pansiyon", "Ukala Dümbeleği" ve "Otomobil"in bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi

Nazan Öncel Zorlu PSM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Nazan Öncel "Vestel Gururla Yerli Konserleri" kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Atlantis Yapım işbirliğiyle, Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleşen konserde Öncel, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı, İskender Paydaş yönetimindeki orkestrasıyla aralarında "Hay Hay", "Nereye Böyle", "Hokka", "Gül Pansiyon", "Ukala Dümbeleği" ve "Otomobil"in bulunduğu sevilen şarkılarını söyledi.

Yoğun katılımın yaşandığı konserin sonuna doğru Öncel, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Mabel Matiz ve Gökcan Sanlıman ile birlikte sahne aldı.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Öncel, 22 yaşında ilk kırkbeşliğini "Sana Kul Köle Olmuştum"u 1978 yılında yayınladı.

"Sokak Kızı" lakabıyla da anılan sanatçı, 1981 yılında LP formatında yayınladığı ilk albümünden 10 yıl sonra, 1992'de yayınladığı "Bir Hadise Var" albümü ile başarı yakaladı.




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Nazan ÖncelVestel Gururla Yerli Konserleri
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