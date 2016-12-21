Nejat Uygur fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un 3 bin fotoğrafının yer aldığı sergi, ailesinin katılımıyla ziyarete açıldı.

"Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi" kapsamında Kale Outlet Center'da gerçekleşen açılışa katılan sanatçının eşi Necla Uygur, sergiyi hazırlayanlara teşekkür ederek, "Hiç unutmadık. Unutulmuyor ki. Evde hep resimleri dolu. Bütün duvarlarda resimleri var. Görmediğim fotoğrafları da var. Onları da görünce çok mutlu oldum." dedi.

Fotoğraflara bakarken eski günlere gittiğini aktaran Necla Uygur, "Eski günler film şeridi gibi. Hiç silinmiyor. Evlendiğimiz günden bugüne kadar. Sabah 04.00-05.00'lere kadar albümlere bakıyorum, yalnız kaldığım zaman." diye konuştu.

Necla Uygur, kendisine plaket takdimi sırasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakikaten bu dönemde sanata ve sanatçıya pek değer verilmiyor ama böyle kültür merkezlerinde sanatçıya verilen değeri gördükçe gururlanıyoruz. Nejat Uygur'un en büyük akrabalarım dediği sizler, onu hiç yalnız bırakmadınız. Nejat hep sizlere güvendi. 'Akrabalarım, kardeşlerim, evlatlarım' dedi. Sizler de bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Bütün tiyatrolara gidin. AVM'leri doldurun. Korkmayın, hiçbir şey olmayacak. Dimdik ayaktayız. Ne tiyatro yıkılacak. Ne memleketimiz yıkılacak. Sağ olun, var olun."

Behzat Uygur da babasının unutulmaz bir sanatçı olduğuna vurgu yaparak, "Böyle özel sektörde de hatırlanıyor olması, sanat ve vefa adına çok güzel bir adımdı. Çok teşekkür ediyoruz. Aile adına değil, Nejat Uygur'u sevenler, sanat ve tiyatroseverler adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Babasının seyirci kelimesini kullanmak yerine her zaman "akrabalarım" dediğinin altını çizen Behzat Uygur, "Onun deyimiyle akrabalarıyla ilişkisi bir başka. Bizler de elimizden geldiğince bunu yaşatmaya, sürdürmeye, çalışıyoruz. Böyle yaşatmaya çalışanlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu işi özveriyle yapan tüm sanatçılarımız için de böyle şeylerin yapılması, yapılıyor olması, mutluluk verici. Bugünlerde neler nefes aldırıyor derseniz, böyle şeyler nefes aldırıyor bize." diye konuştu.

Sanatçı Behzat Uygur, sanatçıyı anmanın birçok yolunun olduğunu dile getirerek, "Maalesef ülkemizde bu yollar biraz tıkalı gibi gözüküyor. Çok fazla hatırlanmıyor diye düşünüyoruz. En çok hatırlayanlar tabii ki seyirciler oluyor ama özel sektördeki böyle hatırlanması, sanat ve sanatçılar adına bizleri çok mutlu etti. Uygur ailesi olarak da bundan çok mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Her bir karede yaşanmışlık var. Güzel oldu. Elinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Kale Center AVM Genel Müdürü Bülent Karataş ile Lösemili Çocukları Yaşatma ve Bir Umut Derneği yetkilisi Gündüz Mutlu, Uygur ailesine plaket takdim etti.

Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık kalacak.