Nevin Tahtacı’dan anlamlı sergi

Belediye Düğün Salonundaki serginin açılışına Tosya Kaymakam Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Devlet sanatçısı Nevin Tahtacı, “Kültürümüzü özellikle Tosya örf ve adetlerini üretimini gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak için minyatür bebeklerle bu sergiyi açtım. Ben elimden geldiği kadar bu sanatı yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışacağım.

Tosya’nın bıçkısını, telasını, kese ve kuşağını özellikle Tosya pirincini tanıtmak için minyatür bebeklerle canlandırmaya çalışıyorum” dedi.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler, sergi alanını gezerek incelemelerde bulundu.