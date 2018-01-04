Nijerya'nın 'Ankara'sı zamana direniyor

BUJA (AA) - Adam Abu Bashal/Gökhan Kavak - Afrika'nın birçok ülkesinde son derece yaygın olarak kullanılan ve Nijerya'da "ankara" olarak bilinen geleneksel kumaş zamana direniyor.

Afrika kıtasında, rengarenk desenleri, farklı hayvan figürleri ve çiçek desenleriyle oldukça yaygın olarak kullanılan ankara, eski şaşalı günlerinin aksine bugün yok olma tehlikesi yaşıyor.

Dükkanında yıllardır ankara kumaşı satan Nijeryalı Nasiru Abdullahi, AA muhabirine, kumaş zanaatının yıllar önce Afrikalılar tarafından yapıldığını ancak zamanla bu kültürün sömürgecilikle yok olduğunu söyledi.

Abdullahi, "Sömürge öncesi dönemde Nijerya'da bu tür kumaşlar elle örülüp hazırlanıyordu. İngilizler Nijerya'ya geldikten sonra birçok yerde "ankara" kumaşının fabrikasını açtılar ve atalarımız artık bu kumaşı örmeyi bıraktı. Kumaş fabrikaları zamanla elektrik, su gibi altyapı yetersizliğinden dolayı kapatıldı ve ankara kumaşı yurt dışından ithal edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Kız istemeden cenaze törenine kadar tercih ankara kumaşı

Günlük hayatta da tercih edilen ankara özel günler için de en çok tercih edilen kumaşların başında geliyor. Kimi zaman kız isteme törenlerinde kimi zaman düğünlerde kimi zaman da cenazelerde kullanılıyor.

Müşterilerden Coroline Akiyemi ise "Bu kumaşları hem evde hem de özel günler için kullanıyoruz. Bir kadın, sünnet, düğün gibi özel günlerde fark edilmek ve saygın bir imaj çizmek istiyorsa ankaradan yapılmış bir elbise giymek zorunda. Çünkü bir kadının ankarayı tercih etmesi olgunluk işareti olarak algılanıyor." şeklinde konuştu.

Nijerya'da "ankara", Tanzanya'da "kanga", Etiyopya'da "yebahal libs"

Ankara kumaşı Afrika'nın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine birçok ülkede farklı isimlerle anılıyor.

Nijerya'da ankara ismi verilen rengarenk desenli kumaşlar, Tanzanya'da "kitenge" ya da "kanga", Etiyopya'da "yebahal libs", Mozambik'te "capulana" ve Güney Sudan'da "catangi" isimleriyle biliniyor.

Ankara ismi ise Nijerya'daki Yoruba dilinde kumaş anlamına geliyor.