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"Nüktedan" dergisi tanıtıldı

- Geçen ay yayın hayatına başlayan edebiyat ve kültür dergisinin tanıtımı, TYB İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Okuyucusuna geçen ay "merhaba" diyen edebiyat ve kültür dergisi "Nüktedan", Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Şair İbrahim Özgün, programda yaptığı konuşmada, okumanın ayrıcalık olduğunu ifade ederek, "Açılan pencereden yeni bir dünya oluşturacak, o dünya anlayışıyla birlikte hayatını sürdürecektir." dedi.

Necip Fazıl'ın "Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir... Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir" mısralarını hatırlatan Özgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda edebiyattan beslenerek, sanattan istifade ederek, kültürün aydınlanmış olduğu aralık çerçevesi içinde hayatımıza bakmamız gerekiyor. Mürekkep Kokan Eller Derneği de çalışmalarını bu doğrultuda devam ettiriyor ve çıktıkları bu yolda hayata, edebiyata ve sanata önemi doğrultusunda sorumluluk ve görev bilinciyle izlemekteler. Bu faaliyetlerini Nüktedan dergisiyle devam ettiren dernek yöneticisi Yusuf Samet Çakır kardeşimize, dernekte görevli diğer çalışma arkadaşlarımıza, gönüllü desteklerini sürdüren dostlarımıza, bu vesileyle teşekkür ediyorum. "

- "Derginin okuyucusu bereketli olsun"

Derginin yazarlarından Elif Sönmezışık ise kaleme aldığı "Kötü mesajlı iyi filmlere dair" başlıklı yazısını anlattı.

Sönmezışık, yazmak istediği konulardan birinin sinema olduğunu vurgulayarak, "Sinemanın dışında İstanbul ve kitap konularında yazmayı tercih ediyorum. Ben de sinema ile ilgili yazımla Nüktedan'ın merhabasına dahil oldum ve buna eşlik ettiğim için mutlu olduğumu belirtmek isterim. İnşallah dergi, uzun soluklu ve okuyucusu bereketli olur." diye konuştu.

Toplantıda, derginin yayın hayatına başlama süreci, hedefleri de katılımcılara anlatıldı.

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