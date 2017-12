'Nusret Mayın Gemisi' 14 yıldır turizme katkı sağlıyor

MERSİN - SERKAN AVCI - Çanakkale Şavaşlarında intikal rotalarına döktüğü mayınlar sayesinde itilaf kuvvetlerinin gemilerini savaş dışına iten "Nusret Mayın Gemisi", 14 yıl önce atıl durumundan kurtarılıp restore edildikten sonra ziyarete açıldığı Mersin'in Tarsus ilçesinde, yıl içerisinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Çanakkale Savaşlarının kaderini değiştiren ve "Çanakkale geçilmez" söyleminin başrol oyuncularından olan "Nusret Mayın Gemisi" uzun yılar boyunca donanmaya hizmet etti.

Asıl adı "Nusrat" olan ancak daha sonra "Nusret" olarak anılmaya başlayan gemi, 1955 yılında donanmadaki görevini tamamlamasının ardından 1962 yılında "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük taşımaya başladı.

Uzun yıllar kuru yük taşıyan Nusret 1990 yılında Mersin Limanı'nda atıl durumda kaldı. Akdeniz'in derin sularında kaderine terk edilen Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle tekrar karaya çıkarıldıktan sonra Tarsus Belediyesince satın alınıp restore edildi.

Nusret yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından yenilenip 2003 yılında ilçedeki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.

Aradan geçen 14 yılda adeta ilçenin bir simgesi haline gelen Nusret, içindeki müzesi, bal mumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla yeni nesillere kahramanlık günlerini anlatıyor.

"Gemide Çanakkale ruhunu yaşıyorlar"

Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı Sorumlusu Ferhat Alpi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarihinin en önemli simgelerinden biri olan Nusret'e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Nusret'in Tarsus'ta olmasının ilçe turizmine çok büyük katkı sağladığını ifade eden Alpi, 14 yıldır yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin gemiyi görmeye geldiğini anlattı.

Alpi, ücretsiz gezilebilen geminin içinde tarihi olayları yansıtan heykeller ve gezi alanı bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Nusret, özellikle il dışından ve yurt dışından gelen çok sayıda misafiri ağırlıyor. Özel günlerde ve tatil dönemlerinde ziyaretçi ilgisi daha da artıyor. Yıl içerisinde yurt içinden ve dışından gelen misafirlerin sayısı yaklaşık 50 bin kişiye ulaşıyor. Misafirler, gemiye girdiklerinde maket askerleri ve temsili mayınları inceliyor. Geminin iç kısmını ve kaptan köşkünü görebiliyorlar. Temsili şehitlik ve gemi içerisindeki bazı bölümleri gören misafirler, Çanakkale ruhunu yaşıyor. Gemi Alman yapımı olduğundan ilçeye gelen Alman misafirler tarafından da ziyaret ediliyor."

Nusret'in, ülkeye savaşta verdiği katkıyı şimdi de turizm alanında sürdürdüğünü vurgulayan Alpi, gemiyi henüz ziyaret etmemiş olanları Tarsus'a davet etti.

Alpi, geminin Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümlerinde törenlerin merkezi haline geldiğini de sözlerine ekledi.

"Bu değeri mutlaka herkesin görmesi gerekiyor"

Ziyaretçilerden 61 yaşındaki Ekrem Yılmazer, gemiyi görmesi için torununu getirdiğini belirterek, yeni neslin bu müze sayesinde geçmişini öğreneceğini söyledi.

Torununun gördüklerinden etkilendiğini ifade eden Yılmazer, şunları aktardı:

"Yıllardır, defalarca kez gelmemize rağmen, hala ziyarete devam ediyoruz. Tarihimizi yeni kuşaklarımıza aktarmak için torunumu da buraya getirdim. Torunuma Çanakkale Savaşlarında yaşanılanları anlattım. Askerleri ve mayınları gösterdim. Geçmişimizi görmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Geleceğimize ışık tutan bu değeri mutlaka herkesin gelerek görmesi lazım."

Malatya'dan Tarsus'a gelen Ahmet Yılmaz ise gezdiği Nusret Mayın Gemisi ve müzesinin çok etkileyici olduğunu kaydetti.

Tarihi hakkında bilgi sahibi olduğu geminin kaderine terk edilmemesinin önemine değinen Yılmaz, "Türk milletinin var olmasını sağlayan Nusret mayın gemisinin Tarsus'a getirilmesinde katkı verenlere teşekkür ederim. Günümüz teknoloji çağında tarihi dokuyu yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek hepimizin görevi olması gerekiyor. Bizler tarihimizi unutmamalıyız." dedi.

