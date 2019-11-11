"O Günün Gazeteleri Sergisi" yoğun ilgi gördü

Yasemin Tosun yazıyor... Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada'nın girişimleri ile Koleksiyoncu Diş Hekimi Ulvi Sulaoğlu'nun katkılarıyla "O Günün Gazeteleri Sergisi" 10 Kasım Pazar Günü Tuzlalıların yoğun ilgisi ile Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezinde açıldı.

Sergi pazartesi ve salı günü de ziyaretcilerini bekliyor.



Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şube Başkanı Şengül Özpagada ve koleksiyoncu Diş Hekimi Ulvi Sulaoğlu serginin gerçekleşmesini sağladılar.



Ziyaretçiler Anı Defterine duygu ve düşüncelerini yazıyorlar. Hafta içi pazartesi ve salı günü sergi öğrencileri ağırlayacak, saat 16.00 kadar herkes ziyaret edebilir.



