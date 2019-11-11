Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) Şekib Avdagiç iMassage gimat gross pamuk fiyatları
Yenilikçi yatırımlar
Yenilikçi Yatırımlar
Otomotiv buluşmaları
Otomotiv buluşmaları
Görünümleri yükseltildi
Görünümleri yükseltildi
Kriptoya güveniyor
Kriptoya güveniyor
TÜSİAD, AB ile buluşacak
Tüsiad,AB ile Buluşacak

"O Günün Gazeteleri Sergisi" yoğun ilgi gördü

"O Günün Gazeteleri Sergisi" 10 Kasım Pazar günü Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde açılan sergi Tuzlalılar yoğun ilgi gösterdi.

"O Günün Gazeteleri Sergisi" yoğun ilgi gördü
banner17

Yasemin Tosun yazıyor... Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada'nın girişimleri ile Koleksiyoncu Diş Hekimi Ulvi Sulaoğlu'nun katkılarıyla "O Günün Gazeteleri Sergisi" 10 Kasım Pazar Günü Tuzlalıların yoğun ilgisi ile Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezinde açıldı.

Sergi pazartesi ve salı günü de ziyaretcilerini bekliyor.


Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şube Başkanı Şengül Özpagada ve koleksiyoncu Diş Hekimi Ulvi Sulaoğlu serginin gerçekleşmesini sağladılar.


Ziyaretçiler Anı Defterine duygu ve düşüncelerini yazıyorlar. Hafta içi pazartesi ve salı günü sergi öğrencileri ağırlayacak, saat 16.00 kadar herkes ziyaret edebilir.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi Başkanı Şengül ÖzpağadaDiş Hekimi Ulvi Sulaoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5