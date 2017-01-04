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Ödüllü karikatürler Adana'da sergilenecek

- Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi, Adana'nın kurtuluş günü olan 5 Ocak’ta kentte açılacak

Ödüllü karikatürler Adana'da sergilenecek

ADANA (AA) - Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi, Adana'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi, 5 Ocak'ta 75. Yıl Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, 2 bin 521 karikatür arasında dereceye giren Marco De Angelis, Claudio Antonio Gomes ve Doğan Arslan ile başarı ödülleri sahibi Oktay Bingöl, Vitaly Bondar, Evzen David, Hicabi Demirci, Felipe Galindo, Rodrigo Machado da Rosa, Raimundo Rucke Santos Souza, Arif Sutristanto, Jugoslav Vlahovic, Kürşat Zaman, Nahid Zamani, Zygmunt Zaradkiewicz'in eserleri sergilenecek.

Sergi, 20 Ocak’a kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaAydın Doğan Vakfı
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