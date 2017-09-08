MUĞLA - (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınında evi yanan 54 yaşındaki Mustafa Dereli, üzerinde elbisesinden başka hiçbir şeyi kalmadığını belirterek, "Hepsi gitti. Oğlumu evlendirecektim, hayallerimiz gitti. Yangın evimden daha fazlasını yaktı." dedi.

Dereli, AA muhabirine, bugüne kadar sahip olduğu birikiminin yangınla kül olduğunu söyledi.

Evindeki 15 küçük altınının bulamadığını aktaran Dereli, eviyle birlikte içindeki her şeyin yandığını dile getirdi.

Eşeğinin telef olduğunu ifade eden Dereli, "Hayat devam ediyor. Üzerimde elbisemden başka hiçbir şeyim kalmadı. Hepsi gitti. Oğlumu evlendirecektim, hayallerimiz gitti. Yangın evimden daha fazlasını yaktı." diye konuştu.

Yangında ineği telef olan Mehmet Çınar da yangında evini bırakarak kaçmak zorunda kaldığını aktardı.

Kullanılmayan mahalle okulunun bahçesine sığındıklarını aktaran Çınar, "Eşimle kaldığımız eski evimiz yandı. İneğim ve küçükbaş hayvanım yandı. Ağabeyimin evi yandı. Ağabeyim ile yengem hastanede. Devletimiz gereğini yapacaktır. Yaralarımız sarılacaktır. Devlet büyüklerimiz ne yapacağını bilir." dedi.

Muhabir: Sabri Kesen