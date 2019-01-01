Öğrenmede sınır tanımıyor

Hediye Boztemur yazıyor - Bugün sizlere, toplum ve gençlerimize örnek olduğunu düşündüğüm, bir gazeteci ile söyleşimi sunmak istiyorum. Kim bu gazeteci diye sorarsanız, ekonomi gazetecilerinin, ağabey diye tanımladıkları ve onu ağabey diye kabul ettikleri, Ahmet Coşkunaydın. Bu toplulukta ona takılan lakaplar arasında, 'google ahmet' ya da 'ansiklopedi ' şeklindeki yaklaşımlar da var. Ahmet Coşkunaydın'ın toplumsal gündeme gelmesi, onun belli bir yaştan (60) sonra bitirdiği 4 üniversite… Yıllar önce İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan konuğum, daha önce Kuleli Askeri Lisesini bitirip, önce Kara Harp Okulu, orayı bitirmeden ara sınıftan İstanbul Üniversitesine yollanmış. En büyük ideali olan Tıp Fakültesini kazandığı halde ki, o yıllarda Eczacılık Fakültesi'nin giriş puanları tıptan daha yüksekmiş, biraz da zoraki eczacı olmuş.

Uzun yıllar Günaydın gazetesinin ekonomi servisi yöneticiliğini yapan kahramanımız, gazetecilik mesleği çerçevesinde Dünya'da nerdeyse gitmedik ülke bırakmamış. Yaklaşık 20 yıl Moskova'da kanal 6, Star tv, Tv8 gibi televizyonlar ile Dünya gazetesinin de 14 yıl temsilciliğinde bulunmuş.

Moskova'da bulunduğu dönem içinde, ünlü Lomonosov Üniversitesine bağlı ISAA adlı, Asya Afrika enstitüsünde, tanınmış profesör Dimtri Yevgeniç Yeremev'in asistanı olarak birlikte hocalık yapmış.

Yazımın başında da belirttiğim gbi, onu konuk almamın nedeni, topluma, gençlere örnek olacak yönü. Yani öğrenme merakı.

O, 60 yaşından sonra, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, konusu Sovyetler Birliği’nden sonra, Rusya'da Gazetecilik olan bir lisans üstü programını, Profesör Dr. Suat Gezgin ve Profesör Dr. Güven Büyükbaykal nezaretinde tamamlamış. Bunun yanında Anadolu Üniversitesinde, Adalet Yüksek Okulu (iyi derece) ve Kamu Yönetimi ile Uluslaraarası ilişkiler bölümlerini de pekiyi derce ile tamamlamış.

Kendisine öğrencilikten bıkıp bıkmadığını sorduğumuzda cevabı, 'öğrenmekten bıkılır mı '.Kaldı ki Birleşmiş Milletler, yaşam boyu öğrenme ilkesini tüm Dünya'ya yayıyor. Ben bunu ilk benimseyen ve yaşamıma sokanlardanım. ' diyerek, halen Anadolu Üniversitesinde Tarım Ön lisans ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Çalışma Ekonomisi bölümünde lisans üstü çalışma yaptığını vurguluyor.

Öğrenmenin yaşı olmadığını ispat edercesine, çalışmalarını sürdüren gazeteci, Ahmet Coşkunaydın, çevresindeki insanları da okullara, kurslara kayıt olmaya ikna etmeye çabalıyor. Halen 20'dan fazla insanı, yeniden öğrencilik hayatına döndürmekle gururlanan, Coşkunaydın, hakkında yazılanlarla, belki de binlerce insanı cesaretlendirdiğine inanıyor. Coşkunaydın'ın bahsettiğim bu başarıları Dünya Rekorlar Tescil Heyeti Başkanı Profesör Dr. Orhan kural ile Aydın Türkgücü'ün de içinde bulundukları heyet tarafından tescil edilip, onaylanmış.

Günümüz de artık bilginin insanların avuçlarının içinde olduğuna da dikkat çeken, Dünya Rekortmeni, gazeteci, tek atılması gereken adımın, bu bilgilere yönelmek olduğunu vurguluyor. Yabancı dillere çok meraklı olan gazeteci Coşkunaydın, bir lisan bir insan, iki lisan iki insan yaklaşımından yola çıkarak, çok sayıda dile ilgi duyuyor. İngilizce, Almanca ve Rusçayı, çok sık kullandığı için unutmadığını belirten konuğum, uzun zamandan bu yana sık kullanamadığı için Arapça, İspanyolca ve Fransızcayı ise yavaş yavaş unutmaya başladığını belirtiyor.

Yeni yeni disiplinleri öğrenmek ve oralardan mezun olmak ise, Coşkunaydın'a göre insanın dış Dünya'ya, olaylara ve çevreye bakışında çok olumlu katkılar yapma yanında, sağlıklı ve analitik düşünebilmesine de yardımcı oluyor.

Herkesi, Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği, Yaşam Boyu Öğrenim kampanyasına katılmayı öneren Gazeteci, bu imkanların herkesin elinin altında olduğunu, İstanbul Üniversitesi AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim) ile Eskişehir Anadolu Üniversitesinin AÖF programlarını salık veriyor. Halen Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı ile Kanal Ekonomide tv programcılığı yapan Ahmet Coşkunaydın, iki dalda da öğrenimini sürdürüyor.

Barış tv'de yaptığı Haftanın Aynası programı ile ödül kazanan gazeteci Coşkunaydın, içlerinde Siyaset Üstü Düşünce Derneği, Türkiye Gezginler Kulübü Derneği, Ekonomi Gazetecileri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İş Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının da üyeliğini yürütüyor. İşte rekorların adımı Ahmet Coşkunaydın ile söyleşimiz. Biz sorduk o yanıtladı…

- Size Ahmet Coşkunaydın kimdir diye sorsak ne yanıt verirseniz?

- Ben heryerde kendini öğrenci diye takdim ediyorum. Çünkü hayatımın her zamanında hep öğrenci oldum. Şimdi de öğrenci olmaya devam ediyorum. Ama normalde gazeteciyim çok sevdiğim bir mesleğim bu benim. Her ne kadar son dönemlerde sıkıntılar yaşasak da basın camiasında veya gazetecilik alanında kendimi çok mutlu hissediyorum.



- Hemen konuya girmek istiyorum. Son dönemde rekorlar kırıyorsunuz. Kaç üniversite oldu. Hedef var mı?



- Şimdi şöyle diploma aldığım gerçekten de alınteri dökerek diploma aldığım okular var. Bir de meslek kursları var. Bunlardan en yenisi bahçıvanlık kursu. Diplomalı bahçıvan oldum. Çok zordu. Beni gören herkes bahçıvan olmaya karar verdi. Ben çok insanın bu işi yapmasını arzu ettim. Önerdim. Çokta büyük bir hevesle bekledim ama bir işe başlamak ve onu bitirmek herkesin kolay kolay göze alabileceği bir şey değil. Onun için benden başka çevremden tebrik konusu yapanlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bahçıvanlık kurslarını bitirdim. Sabah saat 8.30 başlıyor. Akşam 16:30'a kadar normal bir okuldaki gibi ders gördük. Bunu bitirdim. Eşim çok şaşırdı. Ben 5:30’ da kalkıyordum 8:30’da kurs yerine varıyorum, ondan sonra o dersleri yapıp sonra işime dönüyordum veya gazetecilik işime koşuyordum Ayrıca pratikte olan bir meslek eğitimiydi oradan başlayalım. Onun dışında okuduğum okulları saymak gerekirse bir kere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum ben… Eczacılık fakültesine benim girdiğim zaman giriş puanımızın hepsinin üstünde olduğu bir dönemdi. Genç bir delikanlı olarak girmiştim. Sonra askeri akademisine girdim. Birbuçuk yıl harp subaylığı veya savaş subaylığı eğitimi aldım. Diplomamda var. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin o zorlu kursu da bitirdim. Sonra Almanya ve Elenmeyen üniversitesine gittim bunu ilk defa burada söylüyorum. Orada politik bilimler yani siyasal bilgiler okudum çok hevesliydim. Ben şimdi düşünüyorum ki benim ana hedefim eğitimim siyasal bilgiler olmalıymış ama o duygumu tatmin ettim. Bitiremeden yarıda bırakmak zorunda kaldım. Sonra Türkiye döndüm tabii bir ara verdim daha sonra 20 yıl kadar Moskova'da gazetecilik yaptım.



- Moskova günleri nasıl geçti?



- Orada gazetecilik yaptım. Çeşitli kanallarda çalıştım. Kanal 6ı ya, TV 8 çalıştım. 14 yılda gururla Dünya Gazetesi temsilciliğini yürüttüm. Bu arada DHA’ya da servis verdim. Moskova Devlet Üniversitesi’nde ASAFRİKA Enstitüsü’nde ders verdim. Bu çok önemli çok sevdiğim bir iş oldu. Diplomat yetiştiren bir okuldu. Oradan mezun olanlar diplomat oluyordu. Ancak şimdi oradan mezun olan artık özel sektöre de geçmeye başladı. Ondan önce biraz geriye gidersek



- Gazetecilikte kaç yıl?



- 40 yıla dayanıyor… Bu işe hayatımı verdim. Günaydın’da başladım. Ekonomi muhabiri olarak bu mesleğin ilklerinden biri sayılırım. Ekonomi servisi şefliği yaptım, müdürlük yaptım ama Günaydın Gazetesi bana çok büyük bir ufuk açtı. Orada İngilizce, Almanca, Arapça bilmenin avantajlarını çok iyi kullandım. Dile yatkınlığım var. Rusçayı da öğrendim. Bu yüzden neredeyse dünyada gitmediğim ülke kalmadı. Ünlü isimlerle söyleşiler yaptım. 90’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Radyo Televizyon Yüksekokulu’nda habercilik dersi verdim. Sonra Moskova macerası… Moskova dönüşünde değişik yerlerde yazı yazmaya devam ettim.

Ekonomi Gazetecileri Derneği bünyesinde yer aldım. Televizyon ve yazılar devam ediyor. BARIS televizyonunda yaklaşık 6 yıl hatta altından da fazla Haftanın Aynası diye ödül kazanan bir programa imza attık.

- Gençlere tavsiyenizi gelecek olursam…

- Geçen günlerde bir röportajla anlatmıştım. Önce arzu etmeliler. Sonra zorlamaları lazım. Ezbercilikten çıksınlar. Meraklı, öğrenen bir yapıda olsunlar. Sonra gerisi gelir.







