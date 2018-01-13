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Öğretmenden öğrencileri için yardım kampanyası

- Adıyaman'da kısa süre önce Güzelsu köyündeki ortaokula atanan öğretmenin internet üzerinden başlattığı yardım kampanyasına destek sürüyor

Öğretmenden öğrencileri için yardım kampanyası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinin Güzelsu köyünde görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Meral Acet'in, ihtiyaç sahibi öğrenciler için internet üzerinde başlattığı kampanya destek görüyor.

Acet, yaklaşık iki ay önce ilçeye bağlı Güzelsu Ortaokuluna Fen Bilgisi öğretmeni olarak atandı. Yaklaşık 450 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Acet, öğrencilere yardım etmek istedi ve çözümü sosyal medyada buldu.

Kışlık kıyafetlere ve kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyan öğrenciler için internet üzerinden yardım kampanyası başlatan Acet, kısa sürede 30 öğrenciye mont, 55 öğrenciye ayakkabı, 40 öğrenciye elbise ve 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Meral Acet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattığı yardım kampanyasına ilk desteğin okulda görev yapan 20 öğretmenden geldiğini söyledi.

Köyde ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çok fazla sayıda çocuğun bulunduğunu dile getiren Acet, "Bu kampanyanın devamını gelmesini istiyorum. Sosyal medya üzerinden kurduğum grup üzerinden yardımları kabul ediyorum." dedi.

Güzelsu Ortaokulu Müdürü Halis Çetin ise Meral öğretmenin başlattığı kampanyaya kendisi dahil tüm öğretmenlerin destek verdiğini ve çok faydalı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Aldığı mont ve ayakkabı için çok mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Pınar Memiş de yardım yapanlara teşekkür etti.

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