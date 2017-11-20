Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

"Öğretmenim" adlı fotoğraf sergisi açıldı

- Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde, öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimini gösteren "Öğretmenim" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı

ANKARA (AA) - Öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimini gösteren "Öğretmenim" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde, Türkiye'nin eğitim-öğretim tarihinde okul ve sınıf ortamlarını yansıtan süreçleri anlatan siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan "Öğretmenim" fotoğraf sergisi, başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç.Dr. Semih Aytekin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Müdürü Nurettin Konaklı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankoloğlu katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren MEB Müsteşar Yardımcısı Yıldız, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi ilk kutlamayı YEĞİTEK Genel Müdürlüğünün çalışmalarından oluşan bu sergiyle yaptıklarını söyledi.

Geçmişten bugüne, "öğretmen, öğrenci ve eğitim" konulu, eğitim tarihine ilişkin siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de bir müzik dinletisi sundu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sergi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5