"Öğretmenim" adlı fotoğraf sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimini gösteren "Öğretmenim" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.



Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde, Türkiye'nin eğitim-öğretim tarihinde okul ve sınıf ortamlarını yansıtan süreçleri anlatan siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan "Öğretmenim" fotoğraf sergisi, başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç.Dr. Semih Aytekin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Müdürü Nurettin Konaklı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankoloğlu katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren MEB Müsteşar Yardımcısı Yıldız, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi ilk kutlamayı YEĞİTEK Genel Müdürlüğünün çalışmalarından oluşan bu sergiyle yaptıklarını söyledi.

Geçmişten bugüne, "öğretmen, öğrenci ve eğitim" konulu, eğitim tarihine ilişkin siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de bir müzik dinletisi sundu.



