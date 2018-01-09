Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Okul bahçesinde hasat sevinci

- Ankara'da özel bir okulda çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla yaşama geçirilen "Yeşil Terapi Programı" kapsamında okul bahçesine kurulan serada ilk hasat öğrenciler tarafından gerçekleştirildi

Okul bahçesinde hasat sevinci

ANKARA (AA) - Başkentte özel bir okulda çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla yaşama geçirilen "Yeşil Terapi Programı" kapsamında okul bahçesine oluşturulan serada ilk hasadı öğrenciler yaptı.

Sonbaharda sebze dikimi yapılan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da ziyaret ettiği serada, öğrenciler düzenledikleri etkinlikle ilk hasatlarını gerçekleştirdi. Yetiştirilen sebzeler, okulda öğrencilerin kurduğu "Minik Şefler Kulübü" üyeleri tarafından salata yapılarak diğer öğrencilere ikram edildi.

Ankara Özel Çözüm Koleji Kampüs Müdürü Derviş Ünlü, "Yeşil Terapi Programı" kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerle doğadan kopan nesilleri tekrar doğa ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin müfredatı desteklediğini aktaran Ünlü, öğrencileri beton ve teknoloji kirliliğinden soyutlayıp doğa ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Lise Müdürü Arif Yaşasınoğlu da "Okulumuzun tüm kademeleriyle yürüttüğü Yeşil Terapi Projesi ile yıllardır endişe ettiğimiz genç nesillerimiz için çok büyük bir iş yapıldığını düşünüyorum. Doğa ile düşman olan kimse ile dost olamaz. Biz doğa ile dost, gerçek sevgi ve saygı sahibi nesiller hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Hüseyin Peker, bitkilerin büyüme sürecine bizzat tanık olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Sevda Nur Atalay, "Seranın içi çok sıcak oluyor, bitkiler yemyeşil ve kocaman oldu. Mutlu oldum, hoşuma gitti. Ellerimizle ürünleri koparıp sepete koyduk." dedi.

Bitkilerin serada büyüdüğünü gördüğü an çok şaşırdığını dile getiren ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Hüma Nur Ay ise "Hem şaşırdım hem sevindim. İçeride her bitkinin tohumunu aynı zamanda toprağa attık ama bugün birçoğu farklı büyüklükteydi. Bu bana ilginç geldi." şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çözüm KolejiBahçeHasatOkul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5