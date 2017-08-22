Okul duvarlarını fırçalarıyla renklendiriyorlar

UŞAK (AA) - Uşak'ta resim tutkunu 2 üniversite öğrencisi, çalışmalarıyla okul duvarlarını renklendiriyor.

Küçük yaşlardan itibaren ilgi duydukları resim sanatını Uşak Güzel Sanatlar Lisesinde aldıkları eğitimle ileri noktaya taşıyan Hakkı Ulusoy ve Samet Yokuş, ardından üniversiteye başladı.

İlkokul ve lise duvarlarını yaptıkları resimlerle renklendiren Ulusoy ve Yokuş, bu şekilde eğitim masraflarını da karşılıyor.

Uşak Üniversitesi Seramik Bölümü öğrencisi Hakkı Ulusoy, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini, bunun hayat tutkusu olduğunu söyledi.

Sınıf duvarlarına da öğretmenlerin isteğine göre resimler çizdiklerini anlatan Ulusoy, eserlerinde çoğu zaman tarihi olayları yansıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

Okullarda yaptıkları eserlerin ilgi gördüğünü, birçok yerden teklif aldıklarını belirten Ulusoy, "Resimlerle sınıfları daha güzel hale getirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Samet Yokuş ise kentteki tüm okullara resim yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğretmen İlker Akgül de duvardaki resmin öğrencilere esin kaynağı olacağına inandığını kaydetti.



