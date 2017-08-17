Okul servisinde unutulan çocuğun ölmesi

İZMİR (AA) - İzmir'de, okul servisinde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler çalışmaya başladı.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgilere göre, Alperen'in hayatını kaybetmesinin ardından, ölüm nedeni ve olaydaki ihmaller zincirinin ortaya çıkartılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Alperen Sakin'in cenazesine Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside, çocuğun vücudunda darp ya da kesici aletle yaralanma izine rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin detaylı otopside ortaya çıkacağı belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı soruşturmada ise konuyla ilgili görevlendirilen müfettişlerin, okulla ilgili denetimler yapacağı, anaokulu idaresinin kusurunun tespit edilmesi durumunda okulla ilgili yaptırımlarda bulunulacağı bildirildi.

- Sakin ailesinin evinde yas var

Öte yandan Çiğli ilçesinde yaşayan üç çocuk sahibi Serkan ve Buket Sakin çiftinin evinde yas var. Üç yaşındaki en küçük çocuklarını kaybeden acılı aileyi komşuları ve yakınları yalnız bırakmadı. Aileyi teselli etmek isteyen sevenleri, çiftin evine gelerek taziyelerini iletti.

Baba Serkan Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın detaylarını İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden gelen ekiplerin anlattığını belirtti.

Alperen'in sabah 07:30'de annesi tarafından servise bindirildiğini söyleyen Sakin, "O gün kreşe gelen çocuklardan birinin doğum günü kutlaması varmış, içeriyi süslemişler. Servisten inerken çocuğun birinin acil tuvaleti geldiğinden ilk başta servis annesi onunla ilgilenmek için önce onu indirmiş. Servis şoförüne de çocukları indir demiş. Servis şoförü de çocuklar nasıl olsa indi diye kontrol etmeksizin aracı güneşin altına park etmiş. Çocuğum kemeri bağlı bir şekilde aracın içinde akşam 16:30'a kadar çırpınarak hayata gözünü yummuş." dedi.

- "Dünya tatlısıydı"

Baba Sakin, oğlunun neşeli ve zeki bir çocuk olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Alperen dünya tatlısı bir çocuktu. Hareketliydi, laftan sözden anlayan, okula gitmeden yazı yazmaya başlayan, resim yapan bir çocuktu. Oyuncağı, küçük köpeği bize hatıra kaldı ama asıl kalbimdeki yeri kaldı. Allah hiçbir anne babaya bir daha yaşatmasın. Şu anda ben inanıyorum ki benim masum ve günahsız olan oğlum Peygamber Efendimizin yanında."

- Oyuncakları hatıra kaldı

Anneanne Elmas Atalay da torunun kıyafetlerinin ve oyuncaklarının kendilerine hatıra kaldığını belirterek, "Çok neşeli ve hareketli bir çocuktu. En çok gitarıyla 'tombik' adını verdiği oyuncağını severdi. Bununla beraber yatar, bunu her yere gezdirirdi. Abisiyle beraber oynarlardı. Bir de oyuncak atı vardı onunla evin içinde oradan oraya koşturup dururdu." diye konuştu.