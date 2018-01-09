"Okur Kitap ve Kahve" açıldı

İSTANBUL (AA) - Süleymaniye'de açılan "Okur Kitap ve Kahve" kitap ve kahve severleri bekliyor.

Sessizliğe ve huzura odaklanan "Okur Kitap ve Kahve", Süleymaniye'deki yerinde kitap meraklılarının aynı zamanda yeme ve içme ihtiyaçlarını gidermeyi de amaçlıyor.

Yayıncılık, edebiyat ve kültür sanat camiasından pek çok davetlinin katıldığı açılışta, AA muhabirine açıklama yapan "Okur Kitap ve Kahve" yöneticisi Naile Ünlü, "Okur Kitaplığı", "Okur Akademi", "Mat Kitap", "Okur Çocuk" ve "Okur Tarih" markalarıyla yayıncılık yaptıklarını söyledi.

Ünlü, yayıncılığı Ünsal Ünlü'nün genel yayın koordinatörlüğünde 9 yıldır yürüttüklerini belirterek, "Yayınevimizin Süleymaniye'de, özgün ve güzel bir mekanda olmasından dolayı bu konseptle bir yer açmayı istedik. İstanbul Üniversitesi'ne yakınlığı ve ilgili, nitelikli okurların ziyaret etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Ünlü, "Boğaza bakan, Galata Kulesi'nden Çemberlitaş'a kadar bir alanı tarayan bir manzaraya sahibiz. Bundan sonrası için de bu özgün mekanda, kitap okuyarak vakit geçirmek isteyenler için hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada gösteriş değil, huzur ön planda. 'Kafe olsun, nasıl olursa olsun' demedik. Kitap okuyanların, kitabı önceleyen insanların bir mekanı olsun istedik. Gürültüden uzak, özellikle manzarası açısından huzurlu bir yer." ifadelerini kullandı.