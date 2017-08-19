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"Ölümlü Dünya" 26 Ocak'ta vizyona giriyor

- "Ölümlü Dünya" isimli filmin oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği "Ölümlü Dünya" isimli film, 26 Ocak 2018'de sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi ve aksiyon türündeki filmin oyuncuları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, "Ölümlü Dünya" sinema filminin çekimleri tamamlandı.

Yapımcılığını TAFF'ın üstlendiği, İstanbul'un farklı noktalarında yaklaşık bir buçuk ayda çekimleri gerçekleştirilen filmin senaristliğini ise Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel üstlendi.

"Ölümlü Dünya" adlı filmin konusu ise özetle şöyle:

"Uzun yıllar Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 'Mermer Ailesi', 8 kişiden oluşan geniş bir aile olarak yaşamaya devam eder. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan ailenin hayatları karışık olaylar üzerine kurulmuştur. 'Mermer Ailesi'nin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır ve bu sırrın, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir."


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Anahtar Kelimeler:
Aziz KediFeyyaz YiğitVolkan SümbülAli AtayHAYDARPAŞA GARIÖlümlü Dünya
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