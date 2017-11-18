Ömer Lütfi Mete vefatının 8. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar ve şair Ömer Lütfi Mete, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı.

Ömer Lütfi Mete için Çengelköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliğine, Mete'nin eşi Leyla, kızları Hatice Hicaz, Fatma Berra, Zeynep Mücteba ile oğlu Ali Buhara Mete, senarist ve yapımcılar Raci Şaşmaz ve Ahmet Turgut, gazeteci Şeref Oğuz, yazar Serdar Tuncer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete'nin yanı sıra sevenleri ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından anmaya katılanlara ikramda bulunuldu.

- Ömer Lütfi Mete hakkında

Ömer Lütfi Mete, 1970'te Sabah gazetesinde basın hayatına atıldı. Bizim Anadolu, Tercüman, Türkiye, Yeni Haber, Orta Doğu, Yeni Şafak, Ayyıldız, Yeni Binyıl, Sabah gazetelerinde yönetici ve yazar olarak çalışan Mete'nin, Türk Edebiyatı, Boğaziçi ve Çağrışım dergilerinde makale, mizahi öykü ve şiirleri yayınlandı.

Şiirlerini "Gülce" adlı kitabında toplayan Mete, "Allahsız Müslümanlık", "Milliyetsiz Milliyetçilik", "28 Şubat'tan Şemdinli'ye Derin Çeteler", "Derin Devlet", "Dünyayı Kimler Yönetiyor", "Derin Millet Manifestosu", "Çığlığın Ardı Çığlık", "Yerden Göğe Kadar", "Asker ile Cemre", "Çizme", "Hacı yağı ile Parfüm Arasında", "Balonya Tünel", "İtfaiye Yanıyor" ve "Erdoğan operasyonu (Mahir Kaynak ile ortak eser)" adlı eserleri kaleme aldı.

Mete'nin, yazdığı sinema ve dizi senaryoları arasında "Çizme", "Gülün Bittiği Yer", "Bizim Yunus", "Kurtlar Vadisi Irak", "The İmam", "Köstekli Saat", "Ayrı Dünyalar", "Veysel Karani", "Ahmet Bedevi", "Bizim Ev", "Evlere Şenlik", "Ortaklar", "Deli Yürek", "Avcı", "Hayat Bağları", "AGA", "Kurtlar Vadisi", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Eşref Saati", "Ekmek Teknesi" ve "Çanakkale Destanı" yer alıyor.

Mete, 18 Kasım 2009'da kalp krizi nedeniyle 59 yaşında vefat etti.



