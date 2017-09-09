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"Orada yeni bir hayat kuracak imkan yok"

- Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra yeniden Türkiye'nin yolunu tutan Suriyeliler, terör örgütlerinin yaşadıkları yerlere verdikleri zarar nedeniyle hüzün yaşıyor - Suriyeli Mahmut Hamam: "Çok şükür Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde IŞİD bölgeden temizlenmiş ama orada yeni bir hayat kuracak imkan yok. Çünkü evimiz, barkımız gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı"

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte terör örgütlerinden temizlenen güvenli bölgelerde Kurban Bayramı'nı geçiren Suriyeliler, yaşadıkları yerler harabe duruma getirildiği için Türkiye'ye hüzünlü bir şekilde dönüyor.

Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sayesinde güvenli hale getirilen Halep kentine bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi bölgelerde, Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirdi.

Özellikle terör örgütlerinin evlerine zarar vermesi nedeniyle kalacak yer sıkıntısı çeken ve dönmek zorunda kalan Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geliyor.

Huzurlu ortam dolayısıyla aileleriyle hasret giderebilmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye'nin desteğiyle köylerinin yeniden eski haline geleceğini ve ülkelerine dönebilmeyi ümit ediyor.

- "Orada yeni bir hayat kuracak imkan yok"

Bayramı Suriye'de geçirdikten sonra yeniden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen Suriyelilerden Mahmut Hamam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın köylerine çok büyük zarar verdiğini söyledi.

Gaziantep'te 5 yıldır ayakkabıcılık yaptığını belirten Hamam, Suriye'de evlerin ve iş yerlerinin yıkılması nedeniyle hayat şartlarının çok zor halde olduğunu dile getirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlendiğini ifade eden Hamam, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı'nda verilen izin sayesinde ülkeme gitmiştim. Bu bayramda da ülkeme yeniden gidebildim. Gitmemdeki amaç hem ailemi ziyaret etmek hem de yaşadığım yerdeki durumu görmek istedim. Çok şükür Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde IŞİD bölgeden temizlenmiş ama orada yeni bir hayat kuracak imkan yok. Çünkü evimiz, barkımız gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben ailem için çalışmak zorundayım. Gaziantep'te ayakkabıcılık yapıyorum. Orada çalışabilecek bir iş imkanı yok. Bizim orada ancak tarım var, o da su olmadığı için yapılamıyor. Hayat şartları iyi olsaydı ben orada kalırdım. Ama durum çok kötü. En azından elimde bir mesleğim var. İş imkanı olsaydı ülkemde kalırdım. Kimse memleketini bırakmak istemez."

- "Kimse doğduğu yerlerden ayrılmak istemez"

Veli Halef de 5 yıl sonra Çobanbey'de yaşayan babasını ve akrabalarını ziyaret edebildiğini kaydetti.

Türkiye'nin sağladığı imkanlar sayesinde İzmir'de terzilik yaptığını anlatan Halef, "5 yıldır ülkeme gidemiyordum. Türkiye bizi o zulümden ve IŞİD denen canilerden kurtardı. Suriye'de her ev yıkık, yaşanmayacak bir durumda. Orada yaşam gerçekten çok zor. Biz Türkmenler olarak Türkiye bizim anavatanımız sayılır. Doğduğumuz yer Suriye. Onu için kimse doğduğu yerden ayrılmak istemez." diye konuştu.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, son 4 günde yaklaşık 7 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıKilisSuriyeliler
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