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Ordu turizmi İranlılara tanıtılacak

- Vali Balkanlıoğlu: - "Ordu'nun el değmemiş doğal güzelliklerini Arap turistlere göstermek için yoğun gayret gösteriyoruz" - "Ümit ediyorum ki yapacağımız bu tanıtımlar neticesinde İran'dan da çok sayıda turist önümüzdeki aylarda tatil yapmak üzere Ordu'ya gelecektir"

Ordu turizmi İranlılara tanıtılacak

ORDU (AA) - Ordu'da turizm hareketliliği oluşturmak amacıyla başlatılan tanıtım faaliyetleri kapsamında, İranlı seyahat acenteleri ve gazeteciler kente gelecek.

Valiliğin daveti ve Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda kentte ağırlanacak 20 kişilik İranlı heyet, Ordu'nun turizm destinasyonlarını ve potansiyelini yerinde görme fırsatı bulacak.

İran'ın Tebriz, Şiraz, İsfahan ve Ahvaz bölgelerinde faaliyet gösteren seyahat acentesi temsilcileri, tur operatörleri ve gazeteciler, 15 Haziran perşembe günü Ordu'da karşılanacak.

Ordu'nun turistik mekanlarını gezecek İranlı misafirler, iki gün sürecek Ordu programının ardından Karadeniz bölgesinin diğer illerini de gezecek.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'nun tanıtımı için her fırsatın en iyi şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Ordu'yu turizmde marka şehir haline getirmek ve turizm hareketliliği oluşturmak için tanıtım faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini aktaran Balkanlıoğlu, "Geçtiğimiz aylarda Körfez ülkelerine dönük tanıtım çalışmalarımız olmuştu. Bunun neticesinde de Körfez ülkelerinden çok sayıda turistin ilimize gelmesi sağlanmıştı. Avrupa ülkeleri ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülkemize ve bölgemize Avrupa ülkelerinden turist akışında azalma oluştu." ifadesini kullandı.

Balkanlıoğlu, Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerinin Arap turistleri cezbettiğini, bu nedenle bölgeye Arap ülkelerinin yoğun ilgisi olduğunu vurgulayarak, bu ilgiyi daha artırmak ve Ordu'nun el değmemiş doğal güzelliklerini Arap turistlere göstermek için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bunda da başarılı olduklarına işaret eden Balkanlıoğlu, son yıllarda Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının ikiye katlamış durumda olduğunu kaydetti.

Balkanlıoğlu, komşu ülke İran'da da Ordu'nun doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin tanıtılmasının çok faydalı olacağına dikkati çekti.

İranlı konukları iki gün boyunca ilde misafir edeceklerini belirten Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Onlara ilimizin turistik mekanlarını, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel varlıklarını yakından gösterme ve tanıtma fırsatımız olacak. Öyle ümit ediyorum ki yapacağımız bu tanıtımlar neticesinde İran’dan da çok sayıda turist önümüzdeki aylarda tatil yapmak üzere Ordu'ya gelecektir."


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IranOrduTanıtımTuristTurizmVali İrfan Balkanlıoğlu
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